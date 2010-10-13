مجوز فعالیت 7 مدرسه علمیه خواهران صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام رسول ابراهیمیان گفت: این مدارس در استانهای سیستان و بلوچستان، اردبیل، کرمانشاه، فارس، بوشهر و هرمزگان راهاندازی میشوند.
وی با بیان اینکه این مجوزها از سوی شورای گسترش حوزههای علمیه کشور صادر شده است، افزود: در جلسهای که چندی پیش از سوی این شورا تشکیل شد با صدور مجوز موقت این مدارس علمیه به مدت دو سال موافقت شد.
ابراهیمیان اضافه کرد: در این جلسه مجوز موقت فعالیت مدرسه حضرت رقیه(س) شهرستان دلگان در استان سیستان و بلوچستان با تقاضای عظیم بامری، مدرسه الزهرا(س) شهر اردبیل با تقاضای سیدحسن عاملی کلخوران، مدرسه فاطمه الزهرا(س) شهرستان گیلان غرب در استان کرمانشاه با تقاضای محمد آفتابی، مدرسه الزهرا(س) شهرستان کازرون استان فارس با تقاضای محمد خرسند، مدرسه کریمه اهل بیت(س) خوانسار در استان اصفهان با تقاضای رسول خواجه کریمی، مدرسه الزهرا(س) عسلویه در استان بوشهر با تقاضای سیفعلی محمدزاده و مدرسه ام البنین(س) شهرستان حاجیآباد در استان هرمزگان با تقاضای علی باقری صادر شد.
معاون شهرستانهای مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران گفت: این مدارس طلاب را در سطح دو(کارشناسی) پذیرش میکنند.
وی افزود: برخی از این مدارس مدتی پیش فعالیت خود را آغاز کرده بودند، اما موفق به اخذ مجوز نشده بودند که اکنون مجوز آنها صادر شده است.
حجتالاسلام ابراهیمیان با اشاره به روند صدور مجوزهای فعالیت مدارس علمیه خواهران در کشور اظهار داشت: پس از صدور موافقت اصولی و مجوز موقت دوساله، مدارس علمیه خواهران دو سال به فعالیت میپردازند، پس از دو سال عملکرد آنها ارزیابی میشود و در صورت دارا بودن شرایط، مجوز دائم فعالیت آنها صادر میشود.
قم - خبرگزاری مهر: معاون شهرستانهای مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران از صدور مجوز فعالیت هفت مدرسه علمیه خواهران در شهرهای مختلف کشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام رسول ابراهیمیان گفت: این مدارس در استانهای سیستان و بلوچستان، اردبیل، کرمانشاه، فارس، بوشهر و هرمزگان راهاندازی میشوند.
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