"گم بست" به جشنواره بین المللی فیلم کوتاه رویش راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، پناه نجف زاده ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: فیلم کوتاه "گم بست" از حوزه هنری ارومیه از میان 480 عنوان فیلم، جواز حضور در بخش مسابقه ششمین جشنواره بین المللی فیلم رویش را کسب کرد.

وی با اشاره به اینکه این فیلم کوتاه به نویسندگی و کارگردانی قاسم لطفی خواجه پاشا در 30 دقیقه تولید شده، بیان داشت: در این فیلم بازیگرانی چون محسن توکلی و بیژن لطفی ایفای نقش می کنند.

رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی با بیان اینکه این فیلم با هزینه ای بالغ بر 25 میلیون ریال ساخته شده است، اظهار داشت: این اثر که در یکی از مدارس شهرستان ارومیه توسط علیرضا هارویان فیلمبرداری شده به روابط بین دانش آموزان و معلمان می پردازد و برخی از مشکلات این قشر از جامعه را به زبان تصویر بیان می کند.

نجف زاده خاطر نشان کرد: حوزه هنری آذربایجان غربی در دوره گذشته با سه عنوان فیلم در این جشنواره شرکت کرده بود، که جایزه بهترین تصویربرداری به خاطر فیلم "خدا همین نزدیکی است" را کسب کرده است.

ششمین جشنواره بین المللی فیلم های کوتاه رویش در سه بخش مستند، داستانی و پویانمایی از سوم آبان ماه سالجاری در مشهد برگزار می شود.