به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه علاوه بر کتابهای دانشگاهی فارسی کتابهای به زبانهای دیگر نیز وجود دارد که بر اساس آمار اغلب آنها به حوزه علوم پزشکی ‌مربوط می‌شوند.

در نمایشگاه "کتابهای دانشگاهی" بیش از 40 هزار عنوان کتاب عرضه می‌شود و به ترتیب حوزه‌های علوم پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی بیشترین تعداد را به خود اختصاص می‌دهند.

بر اساس این گزارش بیش از 30 درصد کتابهایی که در سومین نمایشگاه کتابهای تخصصی دانشگاهی به نمایش درخواهند آمد برای نخستین بار به این نمایشگاه می‌آیند.

سومین نمایشگاه "کتابهای تخصصی دانشگاهی" از 11 تا 17 آبان سال جاری در سالن حجاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان برگزار می‌شود.

