34 هزار اصله نهال در دانشگاه تبریز کاشته شده است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سید محمد تقی علوی ظهر چهارشنبه در جمع کارکنان روابط عمومی و حوزه ریاست دانشگاه تبریز با اشاره به موفقیت این دانشگاه در فضای سبز ایجاد شده در آن، افزود: دانشگاه تبریز با توجه به وسعت 500 هکتاری خود که 300 هکتار آن شامل سایت اصلی و بقیه از جمله مجموعه "خلعت پوشان" و "بیلوردی" است توجه خاصی به موضوع فضای سبز دارد.

علوی بهره گیری از قنات های آب موجود در دانشگاه تبریز را از جمله اقدامات موثر در این زمینه خواند و گفت: دانشگاه تبریز با ساماندهی قنات های آب دانشگاه برای آبیاری فضای سبز موجود نیز از این قنات ها بهره می گیرد.

وی با تاکیر بر اهمیت توجه به محیط زیست، گفت: دانشگاه تبریز حتی نسبت به خودروهای اتوبوسی که برای جابجایی دانشجویان سرویس دهی می کنند نیز توجه داشته و با تنظیم وضعیت موتور و برنامه مناسب تردد این اتوبوس ها مانع از آلودگی محیط زیست شده است.

رئیس دانشگاه تبریز خواستار توجه و حمایت از فعالیت های دانشگاه تبریز در این زمینه شد و گفت: علیرغم تلاش های ارزشمندی که در مجموعه دانشگاه تبریز در ارتباط با فضای سبز انجام شده، این فعالیت ها مورد توجه واقع نشده است.

علوی با بیان اینکه دانشگاه تبریز پس از شهرداری بیشترین فضای سبز را در میان نهادهای دولتی تبریز دارد، افزود: به طوری که در جشنواره اخیر فضای سبز در خصوص اقدامات ادارات و سازمان های دولتی استان، یادی هم از فعالیت های گسترده دانشگاه تبریز در زمینه فضای سبز نشد.

وی مساحت فضای سبز دانشگاه تبریز را تا پایان سال 88 نزدیک به 52 هکتار عنوان کرد و گفت: از این میزان 14 هکتار شامل باغات دانشگاه تبریز بوده و تنها در سال گذشته بالغ بر شش هزار اصله نهال در این دانشگاه کاشته شده است.

رئیس دانشگاه تبریز خاطرنشان کرد: این دانشگاه با بسترسازی های لازم در دانشگاه توانسته است فعالیت های موثری در این راستا انجام دهد.