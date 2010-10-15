دستگیری سه شکارچی بازهای شکاری در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، گروههای ویژه عملیاتی فصل بازگیری اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان موفق شدند در حوزه کنارک سه متخلف شکار و صید را در حین شکار و زنده گیری این گونه با ارزش دستگیر کنند.

در این عملیات بیش از 50 عدد کوخه و ادوات زنده گیری پرندگان شکاری در مناطق ساحلی دریای عمان شناسایی و توسط مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان کنارک کشف و منهدم شده است.



همه ساله از اواسط مهرماه تا پایان آبان ماه به علت مهاجرت بازهای شکاری به نوار ساحلی جنوب سیستان وبلوچستان برخی متخلفین و سودجویان اقدام به زنده گیری و قاچاق بازهای شکاری به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس می کنند. این قبیل پرندگان از نظر درجه حفاظتی جزء گونه های در حال انقراض بوده و به عنوان یکی از میراثهای ارزشمند طبیعی کشورمان محسوب می شوند.



خبرگزاری مهر پیش از این در گزارشی از کمین شکارچیان عرب برای بازهای ایرانی خبر داده بود به طوری که شکارچیان پولدار عرب بعد از آنکه هوبره ایرانی را از خوزستان قاچاق کردند سر از زیستگاههای چابهار درآورده و با همراهی بومیان و مردم محلی بازهای شکاری را در فصل مهاجرت پرندگان زنده گیری و قاچاق می کنند.



رئیس اداره محیط زیست چابهار با تائید خبر قاچاق بازهای شکاری از منطقه چابهار به کشورهای حاشیه خلیج فارس به خبرنگار مهر گفت: کار مبارزه با قاچاقچیان را در دستور کار داریم ولی واسطه های محلی که در ازای گونه های نادر مبلغی دریافت می کنند با عربها همکاری می کنند.