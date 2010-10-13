برخورد جدی با واحدهای صنفی احتکارکننده کالا در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر از مشهد، علی صفرزاده اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، جهت جلوگیری از هرگونه احتکار کالا و گرانفروشی توسط واحدهای صنفی متخلف، مشارکت همه اقشار جامعه و ناظران افتخاری ضرورت دارد.

وی با بیان اینکه به منظور اجرای این قانون، کالاهای اساسی به وفور ذخیره سازی شده و کمبودی وجود ندارد، تصریح کرد: تمامی شبکه های توزیع از نظر میزان موجودی کالا کنترل شده و در زمان اجرای قانون موظف به توزیع کالا به میزان لازم در بازار هستند.

صفرزاده با تأکید بر اینکه ثبات نسبی قیمتها وجود دارد تصریح کرد : با واحدهای صنفی که قبل و بعد از اجرای این قانون اقدام به هر گونه ایجاد اختلال در نظم بازار نمایند به شدت برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به نقش مهم رسانه ها و خبرنگاران در اطلاع رسانی صحیح و به موقع تخلفات افزود: تمام خبرنگاران رسانه های استان به عنوان ناظر افتخاری در این سازمان پذیرفته می شوند.