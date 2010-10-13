100 میلیون تومان به شرکت های خدمات کشاورزی پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، اکبر فتحی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این تسهیلات با هماهنگی های به عمل آمده ما بین دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری، بانک مهر امام رضا (ع) و سازمان جهاد کشاورزی استان پرداخت می شود.

وی افزود: تسهیلات یاد شده در راستای ایجاد اشتغال برای دانش آموختگان کشاورزی عضو سازمان شامل تمامی شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی و کارشناسان جویای کار رشته ماشین های کشاورزی و دارندگان پروانه فعالیت مکانیزاسیون کشاورزی از اداره امور فن آوری های مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی اعطا خواهد شد.

فتحی افزود: این تسهیلات تا سقف 100 میلیون تومان بوده که به صورت اقساط پنج ساله و با کارمزد چهار درصد خواهد بود.