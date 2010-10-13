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۲۱ مهر ۱۳۸۹، ۱۹:۳۹

در آذربایجان شرقی؛

100 میلیون تومان به شرکت های خدمات کشاورزی پرداخت می شود

100 میلیون تومان به شرکت های خدمات کشاورزی پرداخت می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی از تخصیص وام 100 میلیون تومانی به شرکت های خدمات مشاوره ای کشاورزی و دانش آموختگان رشته ماشین های کشاورزی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، اکبر فتحی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این تسهیلات با هماهنگی های به عمل آمده ما بین دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری، بانک مهر امام رضا (ع) و سازمان جهاد کشاورزی استان پرداخت می شود.

وی افزود: تسهیلات یاد شده در راستای ایجاد اشتغال برای دانش آموختگان کشاورزی عضو سازمان شامل تمامی شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی و کارشناسان جویای کار رشته ماشین های کشاورزی و دارندگان پروانه فعالیت مکانیزاسیون کشاورزی از اداره امور فن آوری های مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی اعطا خواهد شد.

فتحی افزود: این تسهیلات تا سقف 100 میلیون تومان بوده که به صورت اقساط پنج ساله و با کارمزد چهار درصد خواهد بود.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی اضافه کرد: هدف این توافق به عمل آمده تحقق اهداف معاونت بهبود تولیدات گیاهی و معاونت برنامه ریزی امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در راستای افزایش ضریب مکانیزاسیون است.

کد مطلب 1170339

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