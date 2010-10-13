نگارخانه گل نرگس افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نگارخانه "گل نرگس" واقع در ساختمان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران با حضور جلیل سائلی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران و در غیاب حمید شاه آبادی معاون هنری وزارت ارشاد، عصر روز گذشته 20 مهرماه افتتاح شد.

پس از افتتاح، هنرمندان و حاضرین به بازدید از آثار به نمایش گذاشته شده در نگارخانه پرداختند. در این نگارخانه، تابلوهای خوشنویسی‌ از هنرمندانی چون محمد نوروزی، احمدعلی نامور، داود سرآبادانی فراهانی، علی تن، ترکیب مواد از بدرالمکوک صفایی، معرق برجسته کعبه از ساقی زاد داداش، نقاشی روی فلز مرغ حق از ایران جهانشاهی، ترکیب مواد با عنوان سینه خواهم شرحه شرحه از فراق و نقاشی حزن شهربانو از رویا بیژنی و نقاشی‌هایی از سیاوش مظلومی پور، مینا مختارزاده، اکرم محمدی، رسول اکبرلو، احمدرفیعی ، بهنام ولدوند، رسول احمدی و مرتضی خسروی به نمایش گذاشته شده است.