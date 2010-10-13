سفر احمدی نژاد به لبنان حزب الله را قدرتمندتر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس در مطلب خود می نویسد : "محمود احمدی نژاد" اولین سفر رسمی خود به لبنان را زمانی انجام می دهد که تنش ها میان حزب الله و گروه های طرفدار غرب افزایش یافته است.

در این میان استقبال رسمی از احمدی نژاد و مراسم های مرتبط با آن از قبیل آماده سازی شهر گرچه بیشتر توسط حزب الله انجام شده اما بدون شک سایر گروه های لبنانی نیز در این میان بی تحرک نیستند.

در همین رابطه "فاطمه مواعزه" یکی از افرادی که به استقبال احمدی نژاد آمده و در مسیر فرودگاه تا کاخ ریاست جمهوری لبنان حضور داشت به آسوشیتد پرس گفت : احمدی نژاد کارهای زیادی برای لبنان انجام داده و ما اینجا هستیم تا از او تشکر کنیم. احمدی نژاد لبنان را کنترل نمی کند، هر کسی عقیده ای دارد و می تواند درباره این شخص فکر کند. ما اینجا آماده ایم تا در سخت ترین زمانها کنار وی بایستیم.

آسوشیتد پرس در ادامه می نویسد : این در حالی است که محبوبیت حزب الله لبنان در میان مسلمانان این کشور رو به افزایش است و ایران نیز در بازسازی خرابیهای به جا مانده از جنگ 33 روزه به لبنانیها کمک کرده است.

"علی جهاده" یک معلم 35 ساله که همراه با شاگردان خود برای استقبال از احمدی نژاد به خیابانهای بیروت آمده نیز می گوید : احمدی نژاد به دلیل سخنان خود درباره مقاومت یکی از رهبران بزرگ منطقه است.

در پایان این مطلب آمده است: احمدی نژاد در مدت حضور در لبنان که تا جمعه ادامه خواهد داشت علاوه بر دیدار با "میشل سلیمان" رئیس جمهور با "سعد حریری" نخست وزیر لبنان نیز دیدار می کند و این دیدارها بدون شک بر قدرت حزب الله لبنان خواهد افزود.