وحید طالب لو که به خاطر تکریم قرآن کریم بر روی پیراهنش در دیدار برابر سپاهان، صبح امروز چهارشنبه مورد تجلیل رئیس سازمان تربیت بدنی قرار گرفت، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: دفاع از ارزش های قرآن کریم وظیفه هر مسلمانی است. من این اقدام را برای این انجام ندادم که مورد تجلیل قرار گیرم.

وی ادامه داد: تصور می کنم بازتاب چنین اقدامات ارزشی و فرهنگی می تواند در فضای ورزش تاثیر مثبت و خوبی داشته باشد به شرط آنکه بازتاب مناسبی در رسانه ها داشته باشد.

وحید طالب لو امروز چهارشنبه در مراسم ویژه ای مورد تجلیل قرار گرفت

طالب لو با بیان اینکه در همه رشته ها و خصوصا فوتبال نظیر چنین اقداماتی بسیار مشاهده شده افزود: بازیکنان زیادی هستند که در رشته های مختلف چنین اقدامات ارزشی را انجام می دهند اما بازتاب زیادی ندارد.

دروازه بان تیم فوتبال استقلال ادامه داد: متاسفانه برخی رسانه کوچکترین مسائل حاشیه ای بازیکنان را بزرگ می کنند و روزها به آن می پردازند اما زمانی که بازیکنان چنین اقدامات فرهنگی و ارزشی را انجام می دهند کمتر به آن پرداخته می شود.

وحید طالب لو در پایان گفتگوی خود با خبرنگار مهر تاکید کرد به هیچ عنوان در مورد دیدار برابر پرسپولیس اظهار نظر نمی کند و صحبت هایی نیز که از زبان وی در رسانه ها منتشر شود صحت ندارد. وی گفت: تا بعد از دیدار برابر پرسپولیس صحبتی در مورد این دیدار انجام نمی دهم.