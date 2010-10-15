راهبردهای فعالیت پنجساله سازمان فناوری اطلاعات تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید مهدیون مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات با بیان اینکه پس از ابلاغ تبدیل شرکت فناوری اطلاعات به سازمان در هفتم مهر ماه جاری هم اکنون در حال تهیه و تدوین اساسنامه این سازمان هستیم گفت: در حال حاضر، استراتژی های لازم برای انجام این پروژه ها مشخص شده به نحوی که انجام آن به بهبود ساز و کارهای توسعه‌ای فناوری اطلاعات در کشور کمک خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه سازمان فناوری اطلاعات سازوکارهای توسعه را تدوین، مدیریت، هدایت و ساماندهی خواهد کرد افزود: ما باید سازوکارهای توسعه را ایجاد کنیم تا توسعه به دست مسئولان هر بخش انجام شود.

مهدیون ادامه داد: تفاوت های عمده ای با تغییر شرکت فناوری اطلاعات به سازمان فناوری اطلاعات حاصل شده به نحوی که این سازمان به عنوان یک بازوی حاکمیتی وظیفه اجرای امور حاکمیتی را برعهده دارد.

وی اضافه کرد: شکل سازمانی بودن این ارگان به تصمیم سازی هایی که برای توسعه فناوری اطلاعات در کشور اتخاذ می شود، کمک بسزایی می کند و با بیان اینکه پروژه‌های آینده سازمان فناوری اطلاعات از بین تعداد زیادی پروژه‌ و براساس اولویت انتخاب می شوند گفت: یکی از این پروژه‌ها بحث مدیریت دانش و ایجاد کانون تفکر است و معتقدیم این امر کمک زیادی به توسعه حوزه‌ خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات تاکید کرد: پیش از این شرکت فناوری اطلاعات برای درآمدزایی و هزینه های خود دغدغه هایی داشت اما از آنجایی که در بحش حاکمیتی دیگر دغدغه های تجاری بی معنا می شود در تلاش هستیم تا بحث های حمایتی را گسترده تر کرده و این موضوع را جدی تر بگیریم.