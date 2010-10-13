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۲۱ مهر ۱۳۸۹، ۱۵:۲۸

محور ارومیه - سلماس به بزرگراه شهید کلانتری متصل می شود

محور ارومیه - سلماس به بزرگراه شهید کلانتری متصل می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس اداره راه و ترابری ارومیه گفت: با احداث و آسفالت جاده زنبیل- ماکو کندی، محور ارومیه - سلماس به بزرگراه شهید کلانتری متصل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، صادق حبیب زاده ظهر چهارشنبه در جریان بازدید جمعی از مسئولان شهرستان ارومیه از راههای ارتباطی منطقه، افزود: عملیات زیرسازی و آسفالت محور فرعی زنبیل - ماکوکندی به طول 13 کیلومتر، هم اکنون از 46 درصد پیشرفت اجرایی برخوردار است.

وی با بیان اینکه درحال حاضر زیرسازی و آسفالت شش کیلومتر از محور زنبیل - ماکوکندی با صرف یک میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار تکمیل شده است، بیان داشت: با اتمام عملیات اجرایی این محور اهالی پنج روستا شامل بیش از 650 خانوار از نعمت راه آسفالته بهره مند می شوند.

رئیس اداره راه و ترابری ارومیه خاطر نشان کرد: محور فرعی زنبیل - ماکوکندی درشمال شهرستان ارومیه و در بخش نازلو قرار دارد.

بازدید از محور منتهی به دریاچه مارمیشو به طول 22 کیلومتر، بازدید از پیشرفت اجرایی طرح زیرسازی و آسفالت محورنازلو - سرو در 55 کیلومتری شهرستان ارومیه، بازدید از محور روستای بند و راه روستایی حیدرلو دیگر طرح های مورد بازدید این هیئت بود.

بزرگراه شهید کلانتری از میان دریاچه ارومیه عبور کرده و دو استان آذربایجان شرقی و غربی را به هم پیوند می‌دهد، با پایان‌ یافتن عملیات ساخت پل میان ‌دریاچه‌ای شهید کلانتری، باند اول این بزرگراه در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۷ با حضور رئیس جمهور و باند دوم آن نیز نوروز امسال با حضور مسئولان آذربایجان غربی افتتاح شد.

پل شهید کلانتری طولانی‌ترین پل ساخته‌شده در ایران به طول هزار و 709 متر بوده که بر روی دریاچه ارومیه ساخته شده ‌است و فاصله میان دو شهر تبریز و ارومیه را به ۱۳۵ کیلومتر کاهش داده ‌است.

در صورت عبور از روی پل شهید کلانتری، فاصله ارومیه تا تهران برابر با ۷۸۰ کیلومتر خواهد بود.

کد مطلب 1170363

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