کنسرت گروه آوازی تهران برگزار می شود

سرپرست گروه آوازی تهران با اعلام این خبر در خصوص جزئیات برگزاری این کنسرت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : در این کنسرت رپرتواری از آثار آهنگسازان ایرانی در کنار قطعاتی از موسیقی فولکلور اروپایی به روی صحنه می رود.

عمرانلو در ادامه افزود : قطعاتی از آثار زنده یاد حسن یوسف زمانی به منظور گرامیداشت یاد و خاطر این استاد موسیقی ایران اجرا می کنیم و پس از آن آثاری از ساخته های شهرام توکلی به روی صحنه می بریم در بخش ویژه این کنسرت هم یک قطعه از آثار راخمانیف آهنگساز روسی اجرا می شود که به استاد محمد نوری تقدیم‌ شده است.

سرپرست گروه آوازی تهران در پایان به دیگر قطعات کنسرت گروه آوازی تهران اشاره کرد و گفت : بخش دیگر از برگزاری این کنسرت به اجرای قطعاتی از موسیقی فولکلور اروپایی مانند یک قطعه محلی از ایتالیا ، یک قطعه ایرلندی و قطعاتی دیگر از آهنگسازان اروپایی را اجرا می کنیم .