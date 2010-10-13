سرمایه گذاری برای سلامت جسمی و روحی بانوان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، نسرین بهادری بعد از ظهرچهارشنبه در اولین نشست هم اندیشی مدیران عامل کانون های فرهنگی و اجتماعی بانوان استان های غرب کشور اظهارداشت: نقش و فعالیت بانوان در عرصه های مختلف تصمیم گیری همواره بسیار مهم و با اهمیت است لذا برنامه ریزی برای شکوفا کردن استعدادهای درخشان و همچنین تلاش جهت حل مشکلات بانوان با توجه به وظیفه و رسالت خطیر این قشر مهم جامعه در حقیقت برنامه ریزی برای کل جامعه است.

وی تصریح کرد: سرمایه گذاری و برنامه ریزی صحیح در این مسیر منجر به ایجاد یک جامعه موفق و ایده ال و همچنین پویایی و شکوفایی بیش از پیش جامعه خواهد شد.

بهادری نقش کانون های فرهنگی و اجتماعی بانوان را در بستر سازی مناسب و هدف گذاری برای ارتقای آگاهی و بینش بانوان بسیار مهم ارزیابی کرد وگفت: سواد، آموزش و تحصیلات به عنوان سه عنصر مهم و تاثیرگذار در بحث فرهنگی مورد توجه می باشند، لذا کانون های فرهنگی باید همواره در راستای آموزش و ارتقای سطح معلومات و دانش بانوان برنامه ریزی درست و مناسبی داشته باشند.

وی با بیان اینکه بنا به فرمایش علامه طباطبایی انسان سازی و لطافت ادراکی بانوان از ویژگی های این قشر جامعه است، اظهارداشت: نقش بانوان در عرصه های مختلف غیر قابل انکار است و این قشر مهم جامعه با تربیت اسلامی فرزندان و مدیریت در منزل و همچنین مشارکت در عرصه های تصمیم گیری می توانند در پویایی جامعه به ایفای نقش بی بدیل خود بپردازند.

بهادری در ادامه با اشاره به تهاجم فرهنگی دشمنان، گفت: با توجه به اینکه دشمنان نهایت تلاش خود را برای ضربه زدن به ارزش ها و مبانی والای انقلاب اسلامی بکار گرفته اند بنابراین نقش بانوان برای خنثی کردن توطئه ها و برنامه های شوم آنان بسیار اثرگذار و مهم است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمانشاه در ادامه اظهار امیدواری کرد که در این همایش، راهکارها و برنامه هایی در راستای تقویت بیش از پیش نقش ویژه بانوان در جامعه مورد توجه قرار گیرد و با همدلی و همفکری اعضا با یکدیگر گام مهمی در جهت پربارتر کردن فعالیت های بانوان در جامعه برداشته شود.