20 میلیارد ریال به قالیبافان آذربایجان غربی پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، خلیل نوری عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به امضای تفاهمنامه همکاری بین بانک کشاورزی و مرکز ملی فرش ایران مبنی بر پرداخت تسهیلات به قالیبافان، افزود: این میزان اعتبار در راستای حمایت از توسعه رشته هنری قالیبافی در استان پرداخت می شود.

وی با اشاره به اجرای طرح بیمه قالیبافان در استان، بیان داشت: اصلاح بیمه قبلی و مصوب بیمه جدید قالیبافان بر اساس قانون مصوب مجلس، جهت تامین امنیت شغلی، درمانی و اجتماعی انجام شد، که تاکنون بیش از 12 هزار نفر برای استفاده از مزایای بیمه، معرفی شده اند.

رئیس گروه فرش سازمان بازرگانی آذربایجان غربی اظهار داشت: در این راستا چندین دوره آموزشی جهت دریافت کارت مهارت فنی قالیبافان برگزار شده که تا پایان این هفته در ارومیه و شاهیندژ نیز برگزار می شود.

به گفته نوری تا کنون بیش از یک هزار نفر جهت شرکت در آزمون مهارت فنی به سازمان فنی و حرفه ای معرفی شده است.

آذربایجان غربی یکی از قطب های مهم تولید فرش دستباف در کشور محسوب می شود بطوریکه طرح ریز ماهی خوی و افشار تکاب از شهرت جهانی برخوردار بوده و در نوبت ثبت برند جهانی هستند.