رایزنی مالکی و اسد در دمشق/ تاکید بر اهمیت روابط منطقه ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، نوری المالکی امروز با بشار اسد در دمشق دیدار کرد. در این دیدار روابط دوجانبه و راه های توسعه آن در زمینه های سیاسی، اقتصادی و تجاری بررسی و بر ضرورت از بین بردن موانع بر سر راه این روابط تاکید شد.

طرفین همچنین بر اهمیت استراتژیک روابط دوجانبه میان کشورهای منطقه و همکاری اقتصادی میان این کشورها به گونه ای که سازمان های اقتصادی منطقه ای در راستای تحقق منافع ملت های منطقه تشکیل شود.

اسد نیز بر موضع حمایتی سوریه از عراق و ضرورت تشکیل دولت وحدت ملی به طوری که تمامی طیف های عراقی در آن حضور داشته باشند تاکید کرد.

مالکی نیز از حمایت های سوریه از عراق و تمایل برای کمک به عراقی ها در راستای برقراری امنیت و ثبات در این کشور قدردانی کرد.

"محمد ناجی العطری" نخست وزیر، "ولید المعلم" وزیر خارجه و "بثینه شعبان" مشاور سیاسی و اطلاع رسانی رئیس جمهور سوریه و شماری دیگر از مقام های این کشور و "نواف الفارس" سفیر سوریه در عراق، "حسین شهرستانی" وزیر نفت و "حسین جوادی" سفیر عراق در سوریه در این دیدار حضور داشتند.