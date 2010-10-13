باند فرودگاه زنجان باید 12 هزار متر افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی توسعه پروازهای فرودگاه استان زنجان افزود: حل موارد و مشکلات فرودگاه استان باید در اولویت کاری همه دستگاه ها مخصوصا گمرک، گذرنامه، سپاه، بانک ملی قرار گیرد و دستگاه های مذکور با پیگیری های لازم از اول آبان ماه در واحد مربوطه خودشان مستقر شوند.

وی تجهیزات لازم برای فرودگاه استان را استقرار دستگاه های آتش نشانی و برف روب عنوان کرد و افزود: باید حداقل سه دستگاه آتش نشانی و دو دستگاه سنگین و سبک برف روب در فرودگاه مستقر باشند.

استاندار زنجان ادامه داد: یکی دیگر از ضروریات فرودگاه وجود یک تیم پزشکی همراه با آمبولانس به طور شبانه روزی در فرودگاه استان است و همچنین در راستای سهولت و جابه جایی مسافران از فرودگاه به داخل شهر سه دستگاه خودرو هایس فرودگاه ضروری است.

رئوفی نژاد تهیه طرح و اجرای توسعه سالن انتظار در دوطرف سالن را مهم دانست و افزود: باید مسافران در سالن انتظار از امکانات خوبی بهره مند شوند و استقرار شعبه بانک ملی در فرودگاه لازم و ضروری است.