باند فرودگاه زنجان باید 12 هزار متر افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی توسعه پروازهای فرودگاه استان زنجان افزود: حل موارد و مشکلات فرودگاه استان باید در اولویت کاری همه دستگاه ها مخصوصا گمرک، گذرنامه، سپاه، بانک ملی قرار گیرد و دستگاه های مذکور با پیگیری های لازم از اول آبان ماه در واحد مربوطه خودشان مستقر شوند.
وی تجهیزات لازم برای فرودگاه استان را استقرار دستگاه های آتش نشانی و برف روب عنوان کرد و افزود: باید حداقل سه دستگاه آتش نشانی و دو دستگاه سنگین و سبک برف روب در فرودگاه مستقر باشند.
استاندار زنجان ادامه داد: یکی دیگر از ضروریات فرودگاه وجود یک تیم پزشکی همراه با آمبولانس به طور شبانه روزی در فرودگاه استان است و همچنین در راستای سهولت و جابه جایی مسافران از فرودگاه به داخل شهر سه دستگاه خودرو هایس فرودگاه ضروری است.
رئوفی نژاد تهیه طرح و اجرای توسعه سالن انتظار در دوطرف سالن را مهم دانست و افزود: باید مسافران در سالن انتظار از امکانات خوبی بهره مند شوند و استقرار شعبه بانک ملی در فرودگاه لازم و ضروری است.
استاندار زنجان با تشکر از زحمات مدیران در راستای فعال تر شدن فرودگاه استان گفت: در طول یک سال و نیم از آغاز پروازها از فرودگاه زنجان تمام پروازها بدون وقفه انجام می پذیرد.
رئوفی نژاد با بیان اینکه تجهیز، مرز هوایی، سیستم روشنایی فرودگاه و خرید هواپیما تحقق پیدا کرده است گفت: از نیمه اول آبان ماه سال جاری پرواز مسیرهای هوایی کیش و سوریه به پرواز مشهد اضافه خواهد شد.
استاندار زنجان با اشاره به تحریم های شدید علیه جمهوری اسلامی از هواپیمای خریداری شده خبر داد و گفت: هواپیمای استان زنجان در حال حاضر بدون هیچ مشکلی در کشور ترکیه توقف کرده که به گفته شرکت هواپیمایی ماهان در آبان ماه وارد استان خواهد شد.
رئوفی نژاد با بیان اینکه توسعه مسیرهای پرواز استان بستگی به استقبال مسافران در استان دارد گفت: باید با برنامه ریزی دقیق و با استفاده از هواپیمایی استان مسافران حج استان و استان های همجوار از فرودگاه استان جابه جا خواهند شد.
وی با تاکید بر اینکه واردات 10 هزار تن گوشت گرم از کشور قزاقستان از طریق فرودگاه استان انجام می گیرد گفت: تمامی هماهنگی های لازم در راستای واردات گوشت به استان در داخل و خارج از استان انجام شده است.
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