نشست قضات دیوان اداری و مدیران حقوقی شهرداریها آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سرپرست شهرداری ارومیه بعد از ظهر چهارشنبه در آئین آغاز بکار این نشست با بیان اینکه پس از ابلاغ کلانشهر شدن ارومیه گامهای مهمی جهت پیشرفت و آبادانی آن برداشته شده است، افزود: هم اکنون ارومیه به لحاظ توریستی، فرهنگی با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی خاص از ظرفیتهای مهم کشور به شمار می رود که ضرورت توجه بیش از پیش مسئولان را طلب می کند.

غلامرضا عدل دوست ادامه داد: طرحهای جامع جمع آوری و دفع آبهای سطحی، مطالعات تقاطعهای غیرهمسطح، مشارکت در تهیه طرح جامع شهر ارومیه، تقاطع پل قویون با هزینه 530 میلیارد ریال، تعریض پل سه چشمه و ساماندهی میدان آذربایجان از جمله اقدامات انجام شده در این راستا است.

وی همچنین پروژه های مشارکتی و انتشار اوراق مشارکت، مطالعه و طرح جامع حمل و نقل ترافیک، پیاده سازی سیستمهای یکپارچه شهرسازی و آبیاری قطره ای در 40 هکتار پارک جنگلی را از دیگر طرحهای اجرایی در ارومیه عنوان کرد.

عدل دوست در ادامه خاطرنشان کرد: ارومیه با هفت هزار و 500 هکتار مساحت و 600 هزار نفر جمعیت دارای 15 سازمان با قدمت 80 ساله با 2500 نفر نیروی رسمی و قراردادی و شرکتی در حال خدمت رسانی به شهروندان است.

در ادامه این نشست مدیران حقوقی شهرداری های کلان شهر به بحث و تبادل نظر پرداختند.