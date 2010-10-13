تلفات سنگین سیل در شرق اندونزی/ 149 کشته و 123 مفقود

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از مطبوعات روز چهارشنبه جاکارتا، محمد عارفین همچنین حال 165 نفر از مجروح شدگان سیل را وخیم اعلام کرد و گفت که 665 نفر دیگر از جراحتهای خفیف رنح می برند.

دسترسی سخت به محل وقوع حادثه، کمبود لوازم ویژه امداد رسانی و نیز افزایش لجن به همراه قطعه های بزرگ کنده شده از تنه درختان موجب کندی در عملیات کمک رسانی به حادثه دیدگان شده است.

مقامات محلی نیز از ویرانی بسیاری از زیرساختهای شهری مانند پلها، مراکز بهداشتی درمانی و ساختمانهای مهم شهری خبر داده اند.

رئیس کمیته امداد رسانی در منطقه غرب "پاپایا" به خبرنگاران گفت که تا کنون 7هزار و 809 نفر از آوارگان در پناهگاههای موقت در مانوکواری، تلوک ونداما و نبیره اسکان گرفته اند.

یگانهای ویژه ارتش نیز با تمام توان برای کمک رسانی به سیل زدگان به غرب جزیره پاپایا اعزام شده اند و رئیس جمهوری اندونزی شخصا برای کنترل نحوه امداد رسانی در محل حاظر شده است.

مجمع الجزایر اندونزی با در برگرفتن بیش از 17 هزار و 500 جزیره از محل های حادثه خیز بلایای طبیعی در جهان است.

مرکز هواشناسی و ژئو فیزیک اندونزی نسبت به ادامه شرایط بد جوی در این کشور تا پایان ژانویه سال آینده هشدار داده است.