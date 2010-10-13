حضور هدفمند بانوان در جامعه حمایت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فاطمه بوداغی عصر چهارشنبه در نشست دانشگاه تربیت معلم گرگان افزود: زنان می توانند در جایی که نابرابری جنسیتی وجود نداشته باشد، توانمندی خود را اثبات کنند و حضور داشته باشند.

وی اظهار داشت: اما حضوری از زنان موثر است که هدفمند باشد یعنی ویژگیهای یک حکومت ایده آل مذهبی و ولایت مدار را مشخص کرده و طبق همان ویژگی ها حضور یابند.

معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: جمع نقشهای سنتی و مدرن برای زنان ممکن است و این را هیچکس در دنیا نتوانسته است حل کند و ناگزیر یکی از نقشها، قربانی آن دیگری شده است.

وی گفت: در جمهوری اسلامی ایده نابی وجود دارد که زن نه نقش سنتی و نه نقش مدرن خود را قربانی می کند.

در ادامه این نشست صمیمی سه تن از بانوان به نمایندگی از اقشار مختلف بانوان استان مسائل و مشکلات خود را با عناوین تقویت بی رویه آموزشکده های خصوصی و عدم تقویت دانشگاه تربیت معلم و فنی و حرفه ای، عدم حضور اساتید به صورت هیئت علمی و حق التدریس بودن آنها، فراهم کردن شرایط ادامه تحصیل برای فرهنگیان، مطرح کردند.



تنظیم و برگزاری کلاسهای آموزشی به صورت اینترنتی،عدم نظارت بر وضعیت حقیقی و حقوقی سرایداران مدارس آزاد و غیرانتفاعی، عدم توجه به مسائل مذهبی در کودکستانها، استخدام مربیان پیش دبستانی، بهره مندی زنان از حقوق و مزایای برابر با مردان، حمایت از تشکلهای زنان، برگزاری دوره های علمی تخصصی با فناوری نوین و آسیب اجتماعی و... از دیگر مسائل اعلام شد.