260 سکه ارزشمند تاریخی در یزد رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان یزد ظهر چهارشنبه در مراسم رونمایی از این سکه ها اظهار داشت: 260 سکه تاریخی از ملحقات جدید موزه است و برخی از آنها قدمت طولانی تا سه هزار سال دارند.

حجت ‌الاسلام محمدمهدی حاتمی افزود: این سکه ‌ها شامل نمونه ‌هایی از نخستین سکه‌ های ضرب شده در جهان و ایران است و از مهمترین سکه‌هایی که مورد توجه است، سکه ولایتعهدی حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) است.

وی خاطرنشان کرد: در زمانی که امام رضا (ع) در ایران زندگی می‌کردند، سکه‌ ای به نام ایشان ضرب شد که یکی از سکه‌ های تاریخی که امروز از آن رونمایی می ‌شود، از نمونه‌های همین سکه است که به احتمال زیاد حتی موزه آستان قدس رضوی نیز این سکه را در مجموعه خود ندارد.

وی ادامه داد: هم‌ اکنون شش هزار و 700 سکه در گنجینه سکه و اسکناس موزه میرزامحمد کاظمینی، موقوفه آستان مقدس امامزاده جعفر (ع) نگهداری می ‌شود که این موزه بزرگترین و متنوع‌ ترین موزه ایران بعد از آستان قدس رضوی (ع) است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد اظهار داشت: این موزه طی سه وقف ‌نامه در سالهای 82، 85 و 89 پس از تایید مراجع عظام تقلید، دفتر مقام معظم رهبری و سازمان مرکزی اوقاف توسط واقف به آستان مقدس حضرت امامزاده جعفر (ع) اهدا شده است.

امام جمعه محمدآباد یزد نیز در مراسم رونمایی از این سکه‌ ها بر گسترش فرهنگ وقف تاکید کرد و اظهار داشت: مردم یزد از گذشته‌های دور در زمینه اجرای این سنت حسنه پیشتاز بوده‌ اند.

حجت‌ الاسلام سیدمحمدکاظم مدرسی خاطرنشان کرد: آنچه پس از انجام عمل وقف حائز اهمیت است، نحوه استفاده از وقفیات است و اداره اوقاف و امور خیریه در این زمینه دارای مسئولیت خطیری است.

وی با اشاره به سکه ‌های وقف شده در موزه میرزا محمد کاظمینی عنوان کرد: این مجموعه به استان یزد و به فرهنگ وقف شهرت جهانی می‌ بخشد.