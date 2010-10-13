سرمایه گذاری در بخش گردشگری قابل برگشت است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان اسفندیار حیدری پور در حاشیه نخستین نمایشگاه بین المللی فرصت‌های سرمایه گذاری افزود: در استان اصفهان پروژه ای که سرمایه گذری در آن شکست خورده و یا با بحران مواجه شده باشد، وجود ندارد.

وی ادامه داد: بازگشت سرمایه در حوزه گردشگری و میراث تنها به دلیل مشکلات قانونی بوده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان اضافه کرد: سال گذشته درحدود 80 میلیارد تومان تسهیلات در این بخش ارائه شده و این به معنای آن است که در همین حدود نیز سرمایه گذاری صورت گرفته است.

وی همچنین افزایش سرمایه گذاری در بخش هتلداری و گردشگری را حاکی ازپر بازده بودن آن دانست و بیان داشت: البته باید زیرساخت‌های لازم را در این زمینه کامل کرد و به خصوص در بخش سرمایه گذاری های خارجی فرآیندهای بهتری را ترسیم کرد.

حیدری پور با بیان این که گردشگری در مقایسه با دیگر حوزه‌ها خطر پذیر نیست، ادامه داد: ماندگاری سرمایه در این بخش زیاد است و بخش عمده آن به ارزش افزوده تبدیل می شود.

وی تأکید کرد: تقویت مؤلفه هایی چون بازاریابی و بسته بندی صنایع دستی، تأثیر مستقیمی در بازگشت سرمایه های حوزه گردشگری دارد.

این مسئول با بیان اینکه استان اصفهان باید سرمایه گذاری های خود در حوزه کشورهای خلیج فارس را تقویت کند، اظهار داشت: در این بخش دیگر استانهای کشور از ما پیشی گرفته اند.

بیشترین سرمایه گذاری ها از طریق نمایشگاه ها صورت می گیرد

رئیس سازمان میراث فرهنگی استان با اشاره به اینکه قابلیتهای سرمایه گذای استان در سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به بازدید کنندگان ارائه می شود، افزود: بسیاری از سرمایه گذاری های داخلی از طریق ارائه بسته های سرمایه گذاری در نمایشگاه ها صورت می گیرد.