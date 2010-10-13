3000 هزار تخلف صنفی در اردبیل کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، محمد جعفرعظمایی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: از این تعداد دو هزارو 597 فقره پرونده متخلفان پس ازتحقیقات تکمیلی و بررسی های کارشناسی به ارزش دو میلیارد و 461 میلیون ریال به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.

وی با اشاره به اینکه امسال هشت نمایشگاه برای تنظیم بازاردراردبیل برپا شد اظهارداشت: هدف از برپایی این نمایشگاه ها تعادل قیمت ها برای افزایش رفاه عمومی و تامین کالاهای ضروری مردم است.

عظمایی ادامه داد: دراجرای طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان و بازگشایی مدارس از 33 هزارو 316 واحد صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی دراستان بازرسی شده و دو هزار و 597 پرونده تخلفاتی تشکیل شد.

رئیس سازمان بازرگانی استان اردبیل در ادامه ازمردم خواست شکایت خود را در زمینه تخلفات واحدهای صنفی از طریق شماره تلفن 124 به این سازمان اطلاع رسانی کنند.