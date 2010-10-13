همایش بانوان اول کشورهای جهان به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، در این قطعنامه بر فراهم کردن جهانی با امکان دسترسی تمامی کودکان به مراقبتهای بهداشتی و تحصیل رایگان جهت کسب مهارتها و دانش لازم برای خلاقیت، نوآوری و پیشرفت تاکید شده است.

در بخشی از این قطعنامه آمده است: گوناگونی جهان امروز فرصتی برای توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است و آینده کودکان ما نتیجه انتخابهای امروز ماست.

در این قطعنامه بانوان اول کشورها نسبت به تقویت کودکان و ساختن ظرفیتهای نامحدود آنها برای تبدیل شدن به رهبرانی مقاوم و تقویت زیربناهای ملی و صلح جهانی متعهد شدند.

همکاری با یکدیگر به عنوان بانوان اول برای بسیج کردن منابع در جامعه بین المللی و رسیدن به اهداف مشترک در کشورهای خود یکی دیگر از بندهای این قطعنامه است.

در بخش پایانی این قطعنامه بانوان اول کشورها متعهد شده اند که با همکاری بخشهای مختلف اعم از خانواده ها، دولتها، دانشگاهها، تجار، رسانه ها، سازمانهای غیر انتفاعی و جوامع محلی، منابع و امکانات خود را در راه رسیدن به اهداف آموزشی، خانواده و جامعه به کار ببندند.

همایش بانوان اول کشورهای جهان با حضور 16 بانوی اول از 16 کشور مختلف شامل 13 وزیر و 7 نماینده از کشورهای مختلف به مدت سه روز در کوالالامپور پایتخت مالزی برگزار شد.

در مراسم پایانی همایش یک جلد کتاب در رابطه با تغذیه کودکان که توسط همسر نخست وزیر مالزی انتشار یافته بود به شرکت کنندگان هدیه شد و نمایش مد لباس اسلامی توسط طراحان اسلامی به نمایش گذاشته شد.