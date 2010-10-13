یک گلستانی نائب رئیس فدارسیون اسکواش شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، طی حکمی از سوی مسعود سلیمانی رئیس فدراسیون اسکواش، ‌علی مومنی رئیس هیئت اسکواش استان گلستان به عنوان نائب رئیس فدراسیون منصوب شد.

در این حکم آمده است: ‌با توجه به تجارب ارزنده رئیس هیئت اسکواش استان گلستان در توسعه و تعمیم اسکواش ایرانی که پس از گذشت چهار سال به رشد و تعالی اسکواش سالنی در استان گلستان منجر شده، بدینوسیله موجب این ابلاغ به سمت نائب رئیس فدراسیون اسکواش منصوب می شوید.

امید است در پناه خدا در اجرایی کردن برنامه های فدراسیون در سطح کشور ،نظام مند کردن قوانین و مقررات این بخش از فعالیتها با هماهنگی کمیته های مختلف فدراسیون موفق عمل شود.

علی مومنی رئیس هیئت اسکواش استان گلستان به عنوان مسئول کمیته توسعه همگانی فدراسیون ،‌نماینده فدراسیون در شورای ورزش های همگانی سازمان تربیت بدنی، عضو کمیته فنی فدراسیون، مسئول کمیته توسعه و تجهیزات فدراسیون و مسئول سازمان لیگ فدراسیون نیز فعالیت دارد.