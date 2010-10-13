برپایی صلح و امنیت پایدار و پیشرفت و عدالت آرمان مشترک ایران و لبنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در نشست مشترک خبری با همتای لبنانی خود با قدردانی از مردم لبنان به خاطر حضور در مراسم استقبال اظهار داشت : امروز ملت لبنان به بهانه استقبال ، وحدت ، قدرت و نشاط خود را به نمایش گذاشتند.

وی ایستادگی ستودنی ملت، دولت و ارتش لبنان در برابر دشمن صهیونیستی را موجب عزت و افتخار همه ملت های منطقه و همه آزادگان و عدالت طلبان دانست و گفت : نام لبنان و هر لبنانی پرچم عزت و سرافرازی برای همه ملت های منطقه است و لبنان معادلات یکسویه دشمنان و نظام سلطه را به نفع ملت های منطقه تغییر داده است .

رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اشتراکات فرهنگی دو ملت ایران و لبنان اظهار داشت: ایران و لبنان از لحاظ فرهنگی و تاریخی مشترکات فراوانی با یکدیگر دارند و باید از این ظرفیت برای تحکیم و توسعه مناسبات دوجانبه و منطقه ای استفاده کرد .

وی با اشاره به امضای قراردادهای همکاری بین دو کشور خاطر نشان کرد : انعقاد این قراردادها به توسعه مناسبات دو کشور کمک کرده و می تواند فضای مناسب و جدیدی در روابط دو کشور به وجود آورد.

احمدی نژاد گفت: ایران و لبنان دشمن اشغالگری، ستمگری و زورگویی هایی هستند که درعرصه جهانی و منطقه حاکم است و این رویکرد مشترک می تواند به نفع دو ملت و ملت های منطقه باشد.

وی تاکید کرد: روحیه تجاوزگری و اشغالگری رژیم صهیونیستی صلح، ثبات و امنیت خاورمیانه را به مخاطره انداخته است.

رئیس جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: ایران خواستار منطقه ای سرشار از آرامش ، ثبات و صلح است و باید ملت های منطقه با یکدیگر روابط صادقانه ودوستانه ای داشته باشند همانند روابط دوستانه ای که بین دو کشور ایران و لبنان حاکم است.

وی با تاکید بر اینکه منطقه به رویکرد مداخله جویانه بیگانگان نیازی ندارد ، گفت: کشورهای منطقه باید از تمام امکانات و تجربیات خود علیه رفتار مداخله جویانه بیگانگان استفاده کرده و خود برای امنیت و ثبات منطقه تصمیم بگیرند.

احمدی نژاد با تجلیل از مقاومت مردم لبنان در مقابل رژیم صهیونیستی گفت : مردم ایران همواره در کنار مردم شجاع و مقاوم لبنان باقی خواهند ماند و هیچ گاه این مردم را تنها نخواهند گذاشت .

وی همچنین خاطر نشان کرد : جمهوری اسلامی ایران علاقمند است همکاری های خود را در همه حوزه ها با لبنان گسترش دهد و از تلاش مشترک برای ساختن و عزت لبنان استقبال می کند .

رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت: پیام ملت ایران ولبنان همدلی و ایستادگی درکنار یکدیگرعلیه زورگویی و سلطه گری است.

میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان نیز در این نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره پیام استقبال باشکوه مردم لبنان از دکتر احمدی نژاد و چشم انداز روابط ایران و لبنان گفت : احساساتی که مردم لبنان نشان دادند نشانگر این است که مردم و دولت لبنان احترام و اهمیت خاصی به شخص دکتر احمدی نژاد و مردم ایران قائل هستند.

وی با تاکید بر اینکه هیچ موضوعی نمی تواند مانع توسعه روابط ایران و لبنان شود، اظهار داشت : دو کشور در طول سالیان طولانی تاثیرات ماندگار و مستحکمی در فرهنگ منطقه داشتند و بی تردید در آینده نیز همراهی و همکاری های دو کشور بیش از پیش گسترش خواهد یافت.

میشل سلیمان با بیان اینکه ایران همواره در مقابل تهدیدات رژیم صهیونیستی در کنار لبنان بوده و این موضوع برای ملت لبنان بسیار ارزشمند است، اظهار داشت : لبنان همانند ایران نژاد پرستی رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و مخالف تروریسم است و همکاری کشورهای منطقه باید در کنار هم رژیم صهیونیستی را وادار کنند که قطعنامه های سازمان ملل را اجرا کند و از اراضی اشغالی خارج شود .

وی همچنین اظهار داشت: دولت و ملت لبنان ازحق استفاده صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران ازانرژی هسته ای حمایت می کند.