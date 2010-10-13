خوابگاه سه هزار نفری برای دانشجویان یزد احداث می شود

حجت الاسلام محمدمهدی حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: احداث این خوابگاه در برنامه اداره اوقاف استان یزد قرار گرفته است و هم اکنون در مرحله جانمایی است.

وی افزود: به دنبال سفر رهبر معظم انقلاب به استان یزد و تاکید ایشان برای احداث واحدهای مسکونی دانشجویی، تعاملات لازم با دانشگاه یزد، دانشگاه علوم پزشکی و علوم قرآنی و معارف انجام شده و در حال مکان ‌یابی هستیم.

وی با تاکید بر اینکه دانشجویان تاثیرگذاران فرهنگی هستند، عنوان کرد: نمی ‌توان بحث تاثیرگذاری دانشجویان غیربومی به لحاظ فرهنگی را نادیده گرفت به همین دلیل درصدد هستیم با ساماندهی آنها در قالبهای خوابگاهی، از بروز برخی مشکلات جلوگیری کنیم.

حاتمی خاطرنشان کرد: بر همین اساس بیش از هزار اتاق خوابگاهی ایجاد خواهیم کرد که پیش ‌بینی می‌ شود این اتاقها ظرفیت سه هزار دانشجو را داشته باشند.

وی با اشاره به دیگر اقدامات عمرانی اداره اوقاف و امور خیریه استان یزد بیان داشت: در شش ماهه نخست سال جاری بالغ بر 20 میلیارد ریال در حوزه عمرانی اوقاف و امور خیریه استان یزد هزینه شده و بخشهایی از طرحهای عمرانی نیز در نیمه دوم سال جاری به مرحله اجرا درخواهند آمد.

وی تعمیر و مرمت بازار کهنه یزد را از مهمترین طرح‌ های عمرانی اداره اوقاف برشمرد و افزود: این بازار به عنوان یکی از موقوفات مهم استان یزد، بیش از 10 سال بود که در دست تعمیر و مرمت قرار داشت اما با تزریق بودجه مورد نیاز و تامین اعتبار لازم، مرمت و بازسازی این بازار با بنای سنتی و اصیل ایرانی سرعت گرفته است.

حاتمی عنوان کرد: این بازارچه پس از مرمت و بازسازی، به یکی از بازارچه‌ های زیبا و سنتی یزد تبدیل خواهد شد.