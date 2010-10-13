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۲۱ مهر ۱۳۸۹، ۱۶:۴۵

وزیر نفت اکوادور :

اوپک سهمیه خود را تغییر نمی دهد

اوپک سهمیه خود را تغییر نمی دهد

وزیر نفت اکوادور اعلام کرد که سازمان صادر کنندگان نفت(اوپک) سهمیه خود را در تولید افزایش نخواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "ویلسون پاستور موریس" که در وین محل برگزاری نشست اوپک صحبت می کرد، گفت: اجماعی در بین اعضای برای تغییر ندادن سهمیه تولید نفت اوپک وجود دارد.

وزیر نفت اکوادرو اضافه کرد: در نشست این هفته درباره افزایش سهمیه تصمیمی اتخاذ نخواهد شد و در این باره بین اعضا اجماع وجود دارد.

کشورهای عضور اوپک فردا پنجشنبه نشستی را در وین درباره مسائل حول محور قیمت های نفت و سهمیه اعضا برگزار خواهند کرد.

در این نشست همچنین رئیس و نایب رئیس جدید این سازمان برای سال آینده نیز انتخاب خواهد شد.

کد مطلب 1170449

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