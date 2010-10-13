اوپک سهمیه خود را تغییر نمی دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "ویلسون پاستور موریس" که در وین محل برگزاری نشست اوپک صحبت می کرد، گفت: اجماعی در بین اعضای برای تغییر ندادن سهمیه تولید نفت اوپک وجود دارد.

وزیر نفت اکوادرو اضافه کرد: در نشست این هفته درباره افزایش سهمیه تصمیمی اتخاذ نخواهد شد و در این باره بین اعضا اجماع وجود دارد.

کشورهای عضور اوپک فردا پنجشنبه نشستی را در وین درباره مسائل حول محور قیمت های نفت و سهمیه اعضا برگزار خواهند کرد.

در این نشست همچنین رئیس و نایب رئیس جدید این سازمان برای سال آینده نیز انتخاب خواهد شد.