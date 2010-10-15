استانها برای اطفاء حریق با کمبود تجهیزات مواجهند

مجید وفادار در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: روند فرایند تولید در صنایع و محصولات متفاوت است و بر اساس تطابق با ضوابط و استانداردهای زیست محیطی برآورد میزان آلودگی و خسارات زیست محیطی و کنترل آلاینده ها اقدام می شود و بر این اساس مشارکت صنایع در راستای اهداف زیست محیطی از پیشرفت خوبی برخوردار بوده و اکثر صنایع عمده استان مدیریت زیست محیطی ایزو 14000 را در واحد خود اجرا و نسبت به پایش کلیه خروجی هایی که منجر به آلودگی می شود اقدام لازم را انجام می دهند.

این کارشناس مسئول محیط زیست اظهار داشت: با آگاهی از روند فزاینده آلودگی و تخریب محیط زیست، افزایش بی رویه جمعیت کاهش یا نابودی منابع طبیعی و به تبع آن بروز پی در پی بحران های زیست محیطی که باعث تنزل کیفیت زندگی طبیعی انسان ها شده، این موضوع دولتها و سازمانها و جامع بین المللی را بر آن داشته تا با تدوین و اجرای قوانین و مقررات از آلودگی و تخریب بیشتر محیط زیست در ابعاد مختلف جلوگیری کنند.

وی اضافه کرد: در کشور ما سابقه قانونگذاری به مشکل فعلی آن از سه دهه تجاوز نمی کنند اما طی این دوره قوانین و آیین نامه های جامعی در خصوص مسایل زیست محیطی تصویب و به اجرا گذاشته شد که مواد 179 و 182 قانون مدنی، مصوب 18 اردیبهشت ماه سال 1307 اولین حکم قانون مرتبط با محیط زیست می باشد که به مقررات شکار پرداخته است.

مدیرکل محیط زیست هرمزگان اظهار داشت: پس از انقلاب شکوهمند اسلامی حفاظت از محیط زیست از اهمیت ویژه ای برخوردار شد. به طوری که یکی از این اصول قانون اساسی به این امر اختصاص یافت همچنین آیین نامه ها و راهکارهای مختلف دیگری درخصوص جلوگیری از آلودگی آب، هوا، خاک، جنگل، تنوع زیستی ، صنعت ، توسعه و... به تصویب رسیده که قابلیت اجرایی قوانین را بالا برده و موارد مبهم قانون را روشن کرده است.

مدیرکل محیط زیست هرمزگان با اشاره به برگزاری جشنواره رسانه و محیط زیست گفت: باتوجه به جایگاه و اهمیت رسانه ها در روند عمق بخشی به مفاهیم زیست محیطی در بستر جامعه و اطلاع رسانی و استفاده آگاهی ها و دانش زیست محیطی موثر بوده و ایجاد زمینه رقابت برای تولید آثار برتر در زمینه محیط زیست خواهد بود و فعالیت این رسانه ها بعنوان نهادهای حمایتی بسیار اساسی است و ویژگی یک رسانه متعهد محیط زیست شناخت از مسایل و مشکلات محیط زیست در ارتباط مستمر با سازمان حفاظت محیط زیست کشور و استانها و انتقال پیام در جهت حفظ محیط زیست و تحقق برنامه های آتی کشور در زمینه مسایل زیست محیطی به مسئولان و جامعه هدف است.



وفادار با اشاره به مصوبات شورای عالی حفاظت محیط زیست و بخش های مختلف و قوانین و آیین نامه های برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که در بخشی از سند چشم انداز 20 ساله کشور نیز لحاظ شده، گفت: نگاه نهادهای اجرایی دولت و به خصوص نهاد نظارتی مجلس شورای محترم اسلامی به محیط زیست و توسعه پایدار نگاهی مثبت و امیدوارکننده ای را در پی داشته است.

وی با اشاره به اینکه می بایست نهادهای موصوف نسبت به حمایت کامل در جهت اجرایی شدن قوانین و مقررات الزام آور زیست محیطی همانند سایر قوانین و مقررات اقدام کنند، افزود: این اقدام علاوه بر بعد ملی بین المللی نیز تحت الشعاع قرار گیرد چرا که جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست جزء با حمایت همه جانبه و اجرایی شدن قوانین و مقررات الزام آور امکان پذیر نمی باشد.

وفادار مهمترین اهداف در بخش انرژی و در حوزه توسعه پایدار را صیانت از منابع و ذخایر سوختهای فسیلی ، سازگاری با محیط زیست دانست و افزود: عرضه مطمئن انرژی در تمام نقاط که استفاده از راهبردها مانند کاربرد بهینه انرژی و حداکثر استفاده از منابع تجدید پذیر انرژی، برق رسانی و سوخت رسانی به روستاها و مناطق دور افتاده، توسعه فناوری جدید در جهت دستیابی به اهداف می باشد.

وی اضافه کرد: منابع انرژی به ویژه انرژی های نو نیز از دیگر مبانی مهم است. این امر از آن جهت اهمیت دارد که استفاده بی رویه از انرژی فسیلی ضمن کاهش ذخایر این منابع باعث آلودگی های گسترده منابع آب و خاک در سطح کشور و منطقه شده است.

مدیرکل محیط زیست استان هرمزگان تاکید کرد: قاره آسیا دارای ذخایر تجدیدپذیر انرژی است. وجود منابع فراوان آب گرم تحت فشار، سرزمین های آفتابی، وجود دشت هایی که در آن باد با سرعت بیش از 12 متر در ثانیه در جریان است و نیز بهره مندی از توان جزر و مدی، زمینه را برای استفاده و بهره برداری از این منابع فراهم می سازد و باعث کاهش روند نابودی ذخایر طبیعی و کاهش آلودگی های زیست محیطی میشود.

وی اظهار داشت: انرژی زمین گرمایی از اقبال خوبی در کشورهای آسیایی برخوردار است. از آنجا که اغلب کشورهای این منطقه را کشورهای در حال توسعه تشکیل می دهند، چشم انداز انرژی گرمایی بسیار خوب توصیف شده است.



وفادار در مورد وقوع آتش سوزی 4 مهرماه امسال در منطقه حفاظت شده گنو (قله نصیری) گفت: در پی دریافت گزارش اولیه از وقوع آتش سوزی، سریعاً نسبت به تشکیل کمیته ای در اداره کل اقدام و اکیپی متشکل از 9 نفر به محل حادثه اعزام شد ولی کوهستانی بودن منطقه و صعب العبور بودن آن زمان رسیدن به محل حادثه را افزایش داد.

وی اضافه کرد: نهایتاً در ساعت 15 روز یادشده مامورین محیط بان و کارشناسان اعزامی ضمن حضور در محل حادثه نسبت به مهار آتش سوزی اقدام کردیم و به موازات اقدامات فوق با دستگاه های دیگر استان از جمله استانداری، ستاد حوادث غیرمترقبه، آتش نشانی و جمعیت هلال احمر و اداره کل منابع طبیعی نیز هماهنگی گردید. لازم به ذکر است در صورت وجود وزش باد شدید کنترل آن از طریق زمینی ممکن نبود.