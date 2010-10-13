60 درصد مواد غذایی کشور در گلستان تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی جعفری عصر چهارشنبه در همایش منطقه ای کشاورزی حفاظتی گفت: تامین مواد غذایی از داخل کشور به معنی پایبندی به استقلال است و اگر شاهد افزایش جمعیت باشیم و برای تامین مواد غذایی به سوی کشورهای دیگر دست دراز کنیم به استقلال کشور لطمه زده ایم.

وی با بیان اینکه استقلال در کشاورزی استقلال نظام است، اظهار داشت: یک چهارم استان به بخش کشاورزی تعلق دارد که شامل دو میلیون و 100 هزار هکتار زمین می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: از این میزان 50 درصد لم یزرع است و از حدود 50 درصد باقیمانده450 هزار هکتار جنگل است و تنها بخش استان که در بخش کشاورزی از ان استفاده می شود 600 هزار هکتار است.

جعفری یادآور شد: استان با بهره برداری از این میزان زمین کشاورزی قسمت زیادی از نیاز مواد غذایی کشور را تامین می کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی در ادامه گفت: باید به همین امکانات و شرایط و افزایش حجم تولید تکیه و به ماشین آلات کشاورزی مورد استفاده توجه کنیم.