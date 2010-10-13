شبکه های تلویزیونی محدودیتی در تعداد آثار ارسالی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله مرادی افزود: سازمانها، نهادها و شرکتها نیز در ارسال آثار محدودیت کمی ندارند اما آثاری که به جشنواره ارسال می شود باید در بازه زمانی دهم آبان ماه سال هشتاد و هشت تا دهم آبان ماه امسال تولید شده باشند.



وی گفت: سایر شرکت کنندگان تنها می توانند پنج اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند و در غیر این صورت، دبیرخانه به صورت تصادفی اقدام به حذف آثار خواهد کرد.



دبیر نخستین جشنواره رسانه و محیط زیست از اهدا تندیس، لوح تقدیر و جوایز نفیس به برگزیدگان این جشنواره خبر داد.