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۲۱ مهر ۱۳۸۹، ۱۶:۳۹

دبیرجشنواره رسانه و محیط زیست:

شبکه های تلویزیونی محدودیتی در تعداد آثار ارسالی ندارند

شبکه های تلویزیونی محدودیتی در تعداد آثار ارسالی ندارند

مدیر کل روابط عمومی و دبیر نخستین جشنواره رسانه و محیط زیست گفت: شبکه های تلویزیونی مراکز صدا و سیمای استانها هیچگونه محدودیتی در تعداد آثار ارسالی ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله مرادی افزود: سازمانها، نهادها و شرکتها نیز در ارسال آثار محدودیت کمی ندارند اما آثاری که به جشنواره ارسال می شود باید در بازه زمانی دهم آبان ماه سال هشتاد و هشت تا دهم آبان ماه امسال تولید شده باشند.

وی گفت: سایر شرکت کنندگان تنها می توانند پنج اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند و در غیر این صورت، دبیرخانه به صورت تصادفی اقدام به حذف آثار خواهد کرد.

دبیر نخستین جشنواره رسانه و محیط زیست از اهدا تندیس، لوح تقدیر و جوایز نفیس به برگزیدگان این جشنواره خبر داد.

کد مطلب 1170455

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