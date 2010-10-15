حامد حدادی پنجشنبه شب عازم آمریکا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سفر حامد حدادی به آمریکا در شرایطی انجام شد که کمتر از دو هفته به آغاز فصل جدید مسابقات بسکتبال حرفه‌ای آمریکا (NBA) باقی مانده است و تیم ممفیس گریزلیز از هفته‎ها پیش تمرینات آماده‎سازی برای حضور در این رقابت‎ها را آغاز کرده است.

در همین راستا سایت باشگاه ممفیس گریزلیز هفته گذشته گزارش داده بود: "حدادی از آنجا که نتوانسته مشکل قانونی خروج از ایران را حل کند، از حضور در تمرینات ممفیس گریزلیز بازمانده است".

فصل جدید مسابقات بسکتبال حرفه‎ای آمریکا 26 اکتبر (4 آبان‎ماه) با دیدار دو تیم بوستون سلتیکس و میامی هیت آغاز می‎شود. تیم ممفیس نخستین دیدار خود را 28 اکتبر مقابل آتلانتا هاکس برگزار می‌کند.

این برای سومین سال متوالی است که حامد حدادی در رقابت‎های NBA و ترکیب ممفیس گریزلیز به میدان می‎رود. این مدافع 2 متر و 18 سانتی متری کشورمان بابت این فصل از مسابقات NBA مبلغ یک میلیون و 600 هزار دلار دستمزد دریافت خواهد کرد.

حدادی به واسطه بازی‌های خوب خود در المپیک 2008 پکن وارد رقابت‌های NBA شد. حامد حدادی در رقابت‎های جام جهانی 2010 که ماه گذشته در ترکیه برگزار شد نیز بهترین بازیکن تیم ملی ایران بود و نمایش چشمگیری داشت.