حامد حدادی پنجشنبه شب عازم آمریکا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سفر حامد حدادی به آمریکا در شرایطی انجام شد که کمتر از دو هفته به آغاز فصل جدید مسابقات بسکتبال حرفهای آمریکا (NBA) باقی مانده است و تیم ممفیس گریزلیز از هفتهها پیش تمرینات آمادهسازی برای حضور در این رقابتها را آغاز کرده است.
در همین راستا سایت باشگاه ممفیس گریزلیز هفته گذشته گزارش داده بود: "حدادی از آنجا که نتوانسته مشکل قانونی خروج از ایران را حل کند، از حضور در تمرینات ممفیس گریزلیز بازمانده است".
فصل جدید مسابقات بسکتبال حرفهای آمریکا 26 اکتبر (4 آبانماه) با دیدار دو تیم بوستون سلتیکس و میامی هیت آغاز میشود. تیم ممفیس نخستین دیدار خود را 28 اکتبر مقابل آتلانتا هاکس برگزار میکند.
این برای سومین سال متوالی است که حامد حدادی در رقابتهای NBA و ترکیب ممفیس گریزلیز به میدان میرود. این مدافع 2 متر و 18 سانتی متری کشورمان بابت این فصل از مسابقات NBA مبلغ یک میلیون و 600 هزار دلار دستمزد دریافت خواهد کرد.
حدادی به واسطه بازیهای خوب خود در المپیک 2008 پکن وارد رقابتهای NBA شد. حامد حدادی در رقابتهای جام جهانی 2010 که ماه گذشته در ترکیه برگزار شد نیز بهترین بازیکن تیم ملی ایران بود و نمایش چشمگیری داشت.
نظر شما