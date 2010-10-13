ملاحظات زیست محیطی مانع از اجرای کک سازی سوادکوه شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی اکبر طاهایی ظهر چهارشنبه در دیدار اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی معدن مازندران در استانداری افزود: نامه های مکرری در این باره به ریاست سازمان حفاظت محیط زیست کشور ارائه شده و پیگیر اجرایی شدن این طرح ملی هستیم.

وی خاطرنشان کرد: احداث شهرک فولاد در مازندران پیگیری خواهد شد تا بسیاری از منابع غنی فلورین و معادن استان به صورت بالقوه فرآوری شود.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه فرآوری مواد معدنی باید در دستور کار فعالان این بخش قرار گیرد تصریح کرد: توسعه خدمات فنی و مهندسی شرکت های صنعتی معدنی مازندران با کشورهای هدف توسعه یابد.

طاهایی با بیان اینکه نظام مهندسی معدن برای توسعه خدمات فنی و مهندسی و مشاوران معدنی با کنسولگری قزاقستان در ساری تعامل بیشتری داشته باشد، یادآور شد: تعاونی های صنعتی و معدنی در استان باید ایجاد شود.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد معدنی مازندران باید شکوفا شود، افزود: با برنامه ریزی مدون می توان از بسیاری از توان مهندسان معدن در خدمات فنی مهندسی کشورهای هدف استفاده کرد.

استاندار مازندران در بخش دیگری از سخنانش به موضوع هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و افزود: اجرای این طرح ملی به معنای حذف یارانه نیست.

طاهایی با بیان اینکه هم اکنون سه برابر بودجه عمرانی کشور یارانه پرداخت می شود، تصریح کرد: با اجرای این طرح جلوی هدررفت بسیاری از کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه گرفته می شود.

استاندار مازندران افزود: هم اکنون 700 میلیارد تومان طرح تولیدی، کشاورزی و معدنی در استان آماده تامین منابع برای اجراست.