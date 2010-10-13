فرماندار خرم آباد از مجروحان انفجار روز گذشته عیادت کرد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حسن شریعت نژاد در حاشیه این بازدید در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت این ضایعه به مردم ولایتمدار استان لرستان، اظهار داشت: در بازدیدی که از بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد داشتم وضعیت عمومی اکثر مجروحان روز گذشته مطلوب است.

وی با اشاره به اختصاص یک بخش مجزا به مجروحان این حادثه، یادآور شد: حادثه رخ داده و شهادت جمعی از پاسداران جان بر کف انقلاب اسلامی ضایعه ای دردناک برای لرستان بود.

فرماندار شهرستان خرم آباد همچنین به برگزاری مراسم تشییع پیکر پاک شهدای این انفجار در روز پنج شنبه اشاره کرد و از مردم همیشه در صحنه استان خواست در این مراسم حضوری پررنگ داشته باشند.

صبح روز سه شنبه بر اثر انفجاری که در پادگان نظامی امام علی(ع) خرم آباد که مربوط به سپاه پاسداران است چندین تن از پرسنل این پادگان کشته و زخمی شدند.

علت این حادثه از سوی مسئولان سپاه استان لرستان آتش گرفتن یکی از زاغه های مهمات عنوان شده است.

به دنبال این حادثه روزهای چهارشنبه و پنج شنبه در استان لرستان از سوی نماینده ولی فقیه در استان لرستان، استاندار لرستان و فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان عزای عمومی اعلام شد.

همچنین روابط عمومی سپاه حضرت ابوالفضل استان لرستان از حضور مسئولان ملی از سپاه پاسداران در این مراسم خبر داد و بیان داشت: تاکنون حضور حجت الاسلام ذوالنور جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در این مراسم قطعی شده است.

بنابر اطلاعیه صادر شده از سوی سپاه حضرت ابوالفضل استان لرستان در این انفجار 18 تن شهید و 14 نفر زخمی شدند.

خبرگزاری مهر پیش از این اسامی 18 شهید این حادثه دردناک را اعلام کرده است.