افتخار آفرینی ملت لبنان روح آزادگی را در بین ملت های منطقه زنده کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در این ضیافت که شمار زیادی از مقامات دولتی لبنان، رهبران احزاب در گروه های سیاسی و نمایندگان مجلس این کشور حضور داشتند ، نقش لبنان را در معادلات منطقه با اهمیت خواند و تصریح کرد: لبنان پیشرفته ، باثبات و مستقل به نفع همه ملتهای منطقه است .

رئیس جمهور خاطر نشان کرد : ملت و دولت ایران همواره در کنار دولت و ملت شجاع و مقاوم لبنان خواهند ایستاد.

در این ضیافت میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان نیز با اشاره به مواضع مشترک دو کشور در همه زمینه ها از حمایت همه جانبه جمهوری اسلامی ایران از دولت و ملت لبنان قدردانی کرد .



