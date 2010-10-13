ایران قهرمان مسابقات والیبال جام شیخ راشد شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار پایانی تیم "ب" والیبال در رقابت‎های جام شیخ راشد امروز چهارشنبه در دبی برگزار شد که طی آن والیبالیست‎های کشورمان با نتیجه 3 بر صفر موفق به شکست لبنان شدند.

شاگردان پیمان اکبری هر سه گیم این بازی را با نتایج (25 بر 20)، (25 بر 11) و (25 بر 23) به سود خود تمام کردند تا تنها تیم بدون باخت این مسابقات باشند. تیم "ب" والیبال ایران که طی روزهای گذشته در مصاف با تیم‎های تونس، امارات، هند و پاکستان به برتری دست یافته بود با شکست لبنان در رده نخست جدول رده‎بندی مسابقات جام شیخ راشد قرار گرفت و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

دوازدهمین دوره مسابقات والیبال جام شیخ راشد دبی به میزبانی باشگاه الشباب برگزار شد.