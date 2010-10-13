حفظ عزت نیروهای مسلح ضامن بقای کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، امیر سرتیپ عبدالعلی پورشاسب بعد از ظهر چهارشنبه در جمع فرماندهان ارشد لشکر 21 حمزه آذربایجان تاکید کرد: حفظ عزت نیروهای مسلح، بقای کشور را به دنبال دارد، چرا که نیروهای مسلح نقش اساسی در حفظ امنیت و آرامش کشور ایفا می کنند و اگر جایگاه آنها در کشور متزلزل شود قطعاً به عزت کشور آسیب وارد خواهد شد.

معاون بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح، با اشاره به این نکته که معنویت در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی موج می زند، افزود: عجین بودن نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با معنویت نقطه تمایز ما با نیرو های دیگر کشورهاست و رمز پیروزی رزمندگان اسلام در طول هشت سال دفاع مقدس هم در این نکته نهفته است.

امیر پورشاسب در ادامه با تأکید بر اینکه کشور ایران همواره فراز و نشیب هایی را در طول تاریخ پشت سر گذاشته است، گفت: در طول تاریخ پادشاهان بزرگی بر کشور ایران حکومت کرده اند اما نتوانسته اند نام نیکی از خود به ثبت برسانند، چراکه به ارزش های معنوی بی توجه بوده اند.

وی اضافه کرد: معنویت و ارزش های انسانی سلاحی است که هیچ نیرویی را یارای مقابله با آن نیست، حضرت امام خمینی (ره) با تکیه برهمین ارزش ها کشتی انقلاب اسلامی را به ساحل نجات رساندند، در جنگ تحمیلی نیز رمز پیروزی رزمندگان اسلام، توجه به معنویت بود.

امیر پور شاسب در ادامه به پیشرفت های اخیر کشور در زمینه های علمی، صنعتی و... اشاره و تصریح کرد: همت و یکدلی مردم، متخصصان و نخبگان در کشور باعث شده جایگاه ایران در دنیا به عنوان یک کشور پیشرفته مورد توجه قرار گیرد. امروز با توجه به این همت عالی، پیشرفت های خیره کننده ای را در زمینه های علمی، صنعتی شاهد هستیم که همه دنیا را به تعجب وا داشته است.

سرتیپ عبدالعلی پورشاسب بار دیگر با یاد آوری ارتقای جایگاه نیروهای مسلح، از اقدامات و آمادگی نیروهای مسلح بخصوص لشکر 21 حمزه آذربایجان و سایر یگان های نیروهای زمینی ارتش در استان آذربایجان شرقی ابراز خرسندی کرد.

در این مراسم امیر سرتیپ رحمان فروزنده، فرمانده لشکر 21 حمزه آذربایجان، نیز طی سخنانی از اقدامات و آمادگی یگان های نیروهای زمینی ارتش جمهوری اسلامی در استان های آذربایجان شرقی و اردبیل گزارشی ارائه کرد.

همچنین با حضور امیر پورشاسب، معاون بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح از مهمانسرای مجردی تیپ 1 لشکر 21 حمزه آذربایجان بهره برداری بعمل آمد.