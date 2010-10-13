صنعت داروسازی کشور روند رو به توسعه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شیبانی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح دستگاه جی سی مس و جذب اتمی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: به کیفیت تولید دارو در داخل اعتقاد داریم.

وی با اشاره به اینکه تصوراتی نادرست در خصوص تولید دارو در داخل وجود دارد، تصریح کرد: تفاوت قیمت و در دسترس بودن دارو از جمله مزایای تولید آن در کشور است.

شیبانی با بیان اینکه اختلاف برخی از محصولات وارداتی، عفت برابر قیمت تولید داخل ، هزینه دارند، یادآور شد: امروز پزشک مصرف کننده دارو است و باید برای مصرف دارو اطمینان پیدا کند.

وی در این مراسم ، دستگاه جی سی مس و دستگاه جذب اتمی را مورد بهره برداری قراردارد و افزود: دستگاه جی سی مس برای استفاده های ماتوگرافی گازی - اسپکتروسکوپی جذبی با کاربرد شناسایی و تعیین مقدار ترکیبات شیمیایی مختلف در سموم کشاورزی است.

معاون غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص دستگاه جذب اتمی گفت: این دستگاه با کابرد در شناسایی و تعیین مقدار فلزات سنگین نظیر سرب ، آرسنیک ، کادمیوم ، نیکل در فرآورده های غذایی ، آب های معدنی ، آشامیدنی و فرآورده های گوشتی و حبوبات و همچنین میزان سنجش آهن در آردهای غنی سازی شده مورد استفاده قرار می گیرد.

دستگاه جی سی مس با اعتبار 250 میلیون تومان و دستگاه جذب اتمی با اعتبار 140 میلیون تومان خریداری شده اند.