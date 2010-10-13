واکنش منفعلانه دبیرکل اجرایی ساف به طرح یهودی بودن رژیم اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) طی اقدامی منفعلانه از آمریکا خواسته است نقشه ای ارائه کند که در آن مرزهای نهایی سرزمین های اشغالی به همراه مرزهای مناطق فلسطینی مشخص شده باشد.

"یاسر عبدربه" دبیر کمیته اجرایی ساف با اعلام این مطلب در موضعی عجیب گفت: آنچه باید از سوی دولت آمریکا و اسرائیل انجام گیرد، ارائه نقشه ای از اسرائیل است که آنها می خواهند ما به رسمیت بشناسیم.

وی این سخنان منفعلانه را در واکنش به فراخوان آمریکا برای گروههای فلسطینی جهت پاسخ دادن به پیشنهاد رژیم صهیونیستی مبنی بر به رسمیت شناختن دولت یهودی است. تل آویو پذیرش این پیشنهاد را بعنوان پیش شرط توقف موقت شهرک سازی در مناطق فلسطینی عنوان کرده است.



عبد ربه با اشاره به اشغال کرانه باختری و نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی در سال 1967 گفت: آیا در این نقشه مرزهای سال 1967 که شامل سرزمینهای فلسطینی و خانه های ما می شود، لحاظ شده است؟

این در حالی است که موضوع از سرگرفته شدن شهرک سازی صهیونیستها آینده مذاکرات سازش خاورمیانه را که پس از وقفه ای طولانی در دوم سپتامبر آغاز شد، با ابهام مواجه کرده است. در همین حال تشکیلات خودگردان تهدید کرده در صورت متوقف نشدن ساخت و سازها در مناطق فلسطینی، مذاکرات سازش را ترک خواهد کرد.