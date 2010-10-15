تنیس رشد خوبی در ایران داشته است

شاهرخ کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صعود تنیسورهای ایران از گروه 3 به گروه 2 در مسابقات جام دیویس اظهار داشت: این نشان دهنده پیشرفت تنیس در کشورمان نسبت به سالهای گذشته است. رشدی که باید از آن برای توسعه و دستیابی به موقعیتهای بهتر استفاده کرد. البته در مجموع نسبت به آینده تنیس در کشورمان امیدواریم.
وی با اشاره به حضور جوانان در ترکیب تیم ملی تنیس ادامه داد: البته همچنان از وجود برخی بازیکنان قدیمی و باتجربه بهره می بریم اما در کنار آنها حضور موثر جوانان در تیم ملی هم قابل ملاحظه است. اینها همان نفراتی هتسند که از سه چهار سال پیش فدراسیون تنیس به آنها توجه داشت و طی ماههای گذشته حمایت از آنها ادامه داشت.
دبیر فدراسیون تنیس همچنین به رقابتهای فیوچرز سه هفتهای که در تهران برگزار شد اشاره کرد و یادآور شد: مسابقات در سطح قابل قبولی برگزار شد. به خصوص اینکه همه بازیکنان شرکت کننده در این رقابتها جزو بهترینها بودند. مسابقات فیوچرز ویژه بازیکنان میانی رنکینگ جهانی است و بهترینهای این بخش از جدول ردهبندی به ایران آماده بودند.
کشاورز در بخش دیگری ازصحبتهای خود خاطرنشان کرد: سه شنبه گذشته مراسم تقدیر از قهرمانان مسابقات جام دیویس و رقابتهای جام دیپلماتها برگزار شد. در این مراسم ضمن تقدیر از این افراد و مربیانشان هدایای آنها پرداخت شد. ضمن اینکه ارغوان رضایی هم در بخشی از این مراسم شرکت کرد.
نظر شما