60 میلیون دلار برای توسعه کشاورزی سرمایه گذاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علیرضا خشنود عصر چهارشنبه در جشن آغاز برداشت سیب و انگور در آذربایجان غربی، افزود: با استفاده از فناوری های نوین در کشاورزی، توان رقابتی این حوزه با سایر صنایع موجود در کشور افزایش می یابد.

وی با اشاره به تولید یک میلیون تن سیب در آذربایجان غربی از سه میلیون تن سیب تولیدی در کشور، بیان داشت: این در حالی است که مسئولان جهت ارتقای سطح کیفی محصول تولیدی باید توجه ویژه ای کنند.

خشنود، بسته‌بندی را معضل اصلی ما در بحث انگور و سیب دانست و ادامه داد: متاسفانه حجم زیادی از سیب تولیدی در آذربایجان غربی به دلیل کم توجهی به این بخش آسیب می بینند.

معاون امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در تولیدات سیب رکورد بالای 150 هزار تن در هکتار را داریم، خاطرنشان کرد: طی سال گذشته دو میلیون دلار محصولات باغی از کشور صادر و واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی با افزایش بهره ‌وری در بخش کشاورزی کاهش یافت.

خشنود، بها دادن به توسعه باغات، اصلاح و احیای باغات را از جمله اهداف این نهاد در زمینه مدیریت اصولی بر محصولات تولیدی در کشور دانست و گفت: باید تولیدات کشور را با نیاز بازار داخلی و خارجی تطبیق دهیم.

1000 خوشه کشاورزی در کشور تجهیز می شود

خشنود در ادامه، تغییر در رفتار باغات را به عنوان موضوع اصلی مورد بررسی در سطح کشور عنوان کرد و افزود: برای تحقق این امر هزار خوشه کشاورزی در کشور حمایت و تجهیز می شوند.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: در این راستا 500 شرکت خدمات فنی و مهندسی در قالب تسهیلات برای ارائه خدمات به کشاورزان تجهیز می شود.

وی زنجیره تولید کنندگان، فرآوری کنندگان و بازار‌یاب‌ها را گروه هایی که با عنوان خوشه‌های تولیدی سازماندهی می شوند، دانست و ادامه داد: در این راستا با شناسایی ظرفیت‌ها و انتخاب کشاورزان از نظر حقوقی به این شرکت‌ها کمک می شود.

این مقام مسئول شناسایی منابع ژنتیکی، استفاده از آن‌ها برای تربیت باغات، تشکیل هیئت داوری برای شناسایی و معرفی برترین محصولات باغی از نظر رنگ، طعم، عطر و بو را از جمله مواردی برشمرد که باید در جشنواره‌ها مورد توجه واقع شوند.