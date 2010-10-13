خودروی هدف انفجار در بغداد پاکستانی بود/ مسافران ایرانی نبوده اند

به گزارش خبرنگار مهر، بنا به اعلام روابط عمومی سازمان حج و زیارت کشور، این اتوبوس پاکستانی بوده و 6 زائر زخمی شده از کشور آذربایجان بوده اند.

همچنین روابط عمومی سازمان سازمان حج و زیارت اعلام کرده در صورت وقوع هر حادثه ای در کشور عراق که مربوط با زائران ایرانی باشد این سازمان اطلاع رسانی می کند.

ساعاتی پیش خبری به نقل از یک منبع امنیتی عراق توسط خبرگزاری براثا مبنی بر هدف انفجار قرار گرفتن یک دستگاه اتوبوس حامل زائران ایرانی در شرق المقدادیه واقع در استان دیاله در نزدیکی روستای "شوک الریم" منتشر شد. در این خبر اعلام شد دستکم 6 زائر ایرانی در این حادثه زخمی شده اند.



