گلستان 6.4 میلیارد متر مکعب آب کشاورزی نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید محسن حسینی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: 250 هزار هکتار از اراضی استان در حال آبیاری است اما 650 هزار هکتار از زمینهای استان در حال کشت است.

وی افزود: کل اراضی قابل کشت استان 850 هزار هکتار است که از این میزان 200 هزار هکتار کشت نمی شود و 650 هزار هکتار کشت می شود و برای ابیاری این مقدار زمین چهار میلیارد متر مکعب آب کم داریم.

وی افزود: میزان سرانه مصرف اب در جهان 580 متر مکعب برای هر نفر در سال است اما در ایران این میزان به هزار و300 مترمکعب و در گلستان به یک هزار و 60 متر مکعب می رسد.

وی در ادامه به مشکلات پیش رو اشاره کرد و گفت: تغییرات اقلیمی و اثر ان بر منابع آب، افزایش جمعیت و کسری آب در استان از جمله مشکلات استان است که راهکارهایی نیز دارد

وی سپس به راهکارهای موجود پرداخت و گفت: باز چرخانی آب و مصرف دوباره و چندباره از آن ، تنظیم نوع کشت، استفاده بهینه از باران در مدیریت کشت دیم، توجه به مقوله آب به عنوان یم وظیفه ملی،بهره برداری همزمان و توامان از آب در مصارف مختلف، صرفه جویی در بخشهای مختلف بویژه بخش کشاورزی، ایجاد سدها و سطوح عایق استفاده از آبهای شور و لب شور و انتقال آب از حوزه های مجاور از راهکارهای موجود است.

وی اظهار داشت: متوسط بارش در استان گلستان 450 میلی لیتر است و در سال 9 میلیارد متر مکعب بارش داریم در حالیکه متوسط تبخیر هزارو 200 میلی لیتر است.

وی افزود:94 درصد آب زیر زمینی برداشت می شود و در آبهای سطحی 65 درصد پتانسیل توسط مصرف به هنگام یا نابه هنگام کشاورزان استفاده می شود.