اختصاص 26 میلیارد تومان برای توسعه فعالیتهای ورزشی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی عصر چهارشنبه در جلسه ستاد تکریم از قهرمانان ورزشی جهان اظهار داشت: بیش از۲۶میلیارد تومان اعتبار در طول برنامه پنج ساله پنجم تنها در حوزه نرم افزاری تربیت بدنی هزینه خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: با تجلیل از نقش‌آفرینی بهداد سلیمی در مسابقه بین المللی و تأسی ایشان پس از کسب مدال به نام شهدا حس ارزش‌مداری این قهرمان و پهلوان ورزشی را ستود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران حفظ شعائر دینی و اخلاقی توسط این پهلوان مازنی را ارزشمند توصیف کرد و بیان داشت: بهداد سلیمی با مؤلفه‌های دینی و مکتبی در میدانهای ورزشی حاضر تا توانست به نام شهدا برای ایران اسلامی مقام جهانی کسب کند.

ابراهیمی تجلیل از وی را چون دیگر قهرمانان استان یک امر واجب دانست و از دستگاه های عضو ستاد خواست همکاری لازم را دراین خصوص داشته باشند.

وی افزود: شعائر دینی، اخلاق اسلامی و گرایش ولایی ایشان موجب موج آفرینی های بسیار خوبی در کشور شد.

ابراهیمی توجه جدی به فرهنگ، بهداشت و ورزش را از دغدغه های معاونت سیاسی امنیتی استانداری ذکر کرد و از اختصاص ۱۰ درصد از اعتبارات سفر سوم هیئت دولت به موضوع ورزش استان خبر داد.

ابراهیمی با اشاره به اینکه مازندران در ورزش و گردشگری از قطب های کشور محسوب می شود گفت: متاسفانه با اینکه بیش از یک سال از آغاز به کار دولت دهم می گذرد متاسفانه روسای سازمان تربیت بدنی و نیز میراث فرهنگی ،گردشگری وصنایع دستی کشور برای بررسی مشکلات دوایر خود به این استان نیامده اند.