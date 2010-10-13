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۲۱ مهر ۱۳۸۹، ۱۹:۵۶

ابراهیمی خبر داد:

اختصاص 26 میلیارد تومان برای توسعه فعالیتهای ورزشی مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران از اختصاص 26 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه فعالیت های ورزشی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی عصر چهارشنبه در جلسه ستاد تکریم از قهرمانان ورزشی جهان اظهار داشت:  بیش از۲۶میلیارد تومان اعتبار در طول برنامه پنج ساله پنجم تنها در حوزه نرم افزاری تربیت بدنی هزینه خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: با تجلیل از نقش‌آفرینی بهداد سلیمی در مسابقه بین المللی و تأسی ایشان پس از کسب مدال به نام شهدا حس ارزش‌مداری این قهرمان و پهلوان ورزشی را ستود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران حفظ شعائر دینی و اخلاقی توسط این پهلوان مازنی را ارزشمند توصیف کرد و بیان داشت: بهداد سلیمی با مؤلفه‌های دینی و مکتبی در میدانهای ورزشی حاضر تا توانست به نام شهدا برای ایران اسلامی مقام جهانی کسب کند.

ابراهیمی تجلیل از وی را چون دیگر قهرمانان استان یک امر واجب دانست و از دستگاه های عضو ستاد خواست همکاری لازم را دراین خصوص داشته باشند.

وی افزود: شعائر دینی، اخلاق اسلامی و گرایش ولایی ایشان موجب موج آفرینی های بسیار خوبی در کشور شد.

ابراهیمی توجه جدی به فرهنگ، بهداشت و ورزش را از دغدغه های معاونت سیاسی امنیتی استانداری ذکر کرد و از اختصاص ۱۰ درصد از اعتبارات سفر سوم هیئت دولت به موضوع ورزش استان خبر داد.

ابراهیمی با اشاره به اینکه مازندران در ورزش و گردشگری از قطب های کشور محسوب می شود گفت: متاسفانه با اینکه بیش از یک سال از آغاز به کار دولت دهم می گذرد متاسفانه روسای سازمان تربیت بدنی و نیز میراث فرهنگی ،گردشگری وصنایع دستی کشور برای بررسی مشکلات دوایر خود به این استان نیامده اند.

کد مطلب 1170507

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