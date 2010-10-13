بزرگترین باند سرقت در گلستان متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ داود سلطانی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: در راستای اجرای طرح تشدید فعالیتهای انتظامی و کشف سرقتهای مهم در ایام هفته نیروی انتظامی کارآگاهان پلیس آگاهی موفق به دستگیری اعضاء یک باند بزرگ شدند.

به گفته وی در این راستا سه باند سرقت به عنف و زورگیری و دو باند کیف قاپی که در سطح شهر گرگان اقدام به جرم می کردند دستگیر شدند.

وی بیان کرد: این افراد با شگردهای خاص اقدام به کیف قاپی، زورگیری و سرقت به عنف می کردند.

سرهنگ سلطانی در ادامه گفت: بر اساس موافقت دادستان عمومی و انقلاب چهره این افراد بدون پوشش در رسانه ها منعکس شوند تا مالباختگان بتوانند با شناسایی متهمان نسبت به اعلام شکایت اقدام کنند.

رئیس پلیس آگاهی گلستان در ادامه افزود: این سرقت ها بیشتر در محدوده های شرکت فرهنگیان، فرهنگ شهر، شهرک دخانیات و خیابان 5 آذر و محلات خلوت بوقوع پیوسته است.

به گفته وی زورگیری ها نیز در خیابان گرگان جدید اتفاق افتاده که با موتورسیکلت و به صورت دو نفره با چاقو و ابزار آلات دیگر اقدام به زورگیری می کردند.