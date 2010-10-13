هفدهمین سمینار شیمی آلی ایران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین سمینار شیمی آلی ایران به میزبانی دانشکده شیمی دانشگاه مازندران در مجموعه رفاهی بانک ملی بابلسر آغاز به کار کرد، در این سمینار که بیش از هزار و 300 محقق و پژوهشگر شرکت کردهاند، پنج سخنرانی عمومی در بخش صبح انجام شد.
احمد احمدپور سرپرست دانشگاه مازندران در افتتاحیه هفدهمین سمینار شیمی آلی ایران گفت: باید با برنامهریزی همه جانبه زمینه جهش علمی کشور را فراهم نمائیم.
سرپرست دانشگاه مازندران همزمانی برگزاری هفدهمین سمینار شیمی آلی ایران با دهه کرامت، تولد حضرت فاطمه معصومه (س) و تولد حضرت ثامنالحجج را تقارنی بس میمون دانست.
وی گفت: جای بسی مسرت و خوشوقتی است که شمیدانان و دانشپژوهان ایران اسلامی در این ایام معنوی گرد هم آمدهاند تا درباره یافتههای روز شیمی به تبادل نظر بپردازند که میتواند به رویت دل هر ذره مادی منجر شود که فطرت الهی بشر را هرچه عمیقتر متوجه حالق یکتا کند.
وی ادامه داد: اعتقاد دارم که ترکیب معنویت و دانش اکسیری است که در جهان امروز میتواند رهگشای بشریت غرق در علم مادیات باشد.
احمدپور تصریح کرد: باید برای همگان نظریة دانشاندوزی در پرتو دینداری نهادینه و فراگیر شود تا چراغ هدایت بشریت و به عنوان الگوی حرکت مدنظر قرار گیرد.
سرپرست دانشگاه مازندران افزود: بدون تردید برگزاری پرمحتوی و کیفی چنین سمینارهای تخصصی که به همت پیشکسوتان و فرزانگان علم شیمی پایهگذاری شده موجبات رشد و اعتلای علمی کشور را فراهم میآورد.
وی با اشاره به تأثیر انقلاب شکوهمند اسلامی در رشد و توسعه دانش کشور اظهار داشت: با تحقق انقلاب، شاهد ایجاد و گسترش دورههای تحصیلات تکمیلی در بسیاری از دانشگاههای کشور خصوصاً در رشتههای شیمی بودیم.
وی گفت: آماده سازی صدها محقق جوان و فعال، عرصههای مختلفی اعم از تولید مقالات علمی، دستیابی به جایگاه علمی شاخص در منطقه و کسب دانشهای فنی نوین از قبیل علوم هستهای، فناوری نانو و بیوتکنولوژی، سلولهای بنیادی و هوافضا را درنوردیده است.
وی تأکید کرد در سایهی توجهات الهی و با پیروی از مقام عظمای ولایت و تحت شعار ما میتوانیم، گامهای اساسی را در رشد و توسعهی همه جانبه در تمامی عرصههای علمی، فرهنگی و اقتصادی برداشته که کسب افتخارات علمی و فناوری به ویژه فناوری هستهای و نانو آیندهی درخشانی را برای مملکت ما به ارمغان خواهد آورد.
وی ابراز امیدواری کرد تا ایران 1404 کشوری با جایگاه اول در علم و فناوری مبتنی بر ارزشهای دینی بوده و سرمشق و الگوی دیگر کشورها قرار گیرد.
وی همچنین از جامعهی علمی شیمیدانان کشور حاضر در سمینار خواست که با تلاش و اعتماد به نفس و توکل به ذات اقدس الهی خود را برای یک جهاد علمی مضاعف آماده کند و پیشرفت بیش از پیش ایران عزیز را رقم زنند.
هفدهمین سمینار شیمی آلی ایران 21 تا 23 مهر ماه به میزبانی دانشگاه مازندران در حال برگزاری است.
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