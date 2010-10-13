30 درصد محصول سیب آذربایجان غربی ضایع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده عصر چهارشنبه در جشن آغاز برداشت سیب و انگور در آذربایجان غربی، عدم آشنایی کشاورزان از شیوه های اصولی باغداری و استفاده از روش های سنتی را عمده دلیل این امر عنوان کرد و افزود: این در حالی است که متوسط تولید سیب صنعتی در دنیا پنج درصد است.

وی با بیان اینکه آذربایجان غربی یک سوم سیب کشور را تولید می کند، بیان داشت: در حال حاضر قیمت سیب صنعتی از 120 تومان به 80 تومان کاهش یافته که در حال پیگیری موضوع جهت افزایش قیمت هستیم.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه متاسفانه طی سال گذشته سیب صنعتی به قیمت‌20 تا40 تومان به فروش رفت و حوزه کنسانتره استان نیاز به این نوع سیب نداشت، اظهار داشت: امسال قبل از آغاز فصل برداشت سیب بازدیدهایی از کارخانه‌های تبدیلی استان به عمل آمده و در حال حاضر کارخانه‌های کنسانتره میزان نیاز خود به سیب صنعتی تولید شده در استان را اعلام کرده اند.

60 درصد از کنسانتره کشور در آذربایجان غربی تولید می‌شود

جلال زاده با بیان اینکه 60 درصد از کنسانتره کشور در آذربایجان غربی تولید می شود بیان داشت: در طول 20 سال گذشته در حوزه سیب مشکلات زیادی به وجود آمده و در حال حاضر ظرفیت سردخانه های استان بسیار محدود است.

وی با تاکید بر اینکه در راستای حمایت از تولیدکنندگان، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی بیش از 40 قلم کالای تولید داخلی را منع شده است افزود: در دور سوم سفر هیئت دولت به استان آذربایجان غربی استاندار این استان به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور برای تنظیم بازار سیب و انگور انتخاب شد که باید قیمت‌گذاری برای صادرات در این زمینه انجام می گرفت.

وی ادامه داد: با ممنوع شدن واردات سیب و انگور کمک خوبی در این زمینه انجام شد و بر این اساس در تنظیم بازار حرکت خاصی صورت نگرفته است.

جلال‌زاده با تاکید بر فعال سازی بازاریابی خارجی محصولات کشوری اعلام کرد: باید شرکت‌های بازاریابی فعال شود تا محصولات کشاورزی استان در بازارهای داخلی و خارجی به خوبی معرفی و به فروش رسد.

این مقام مسئول اعلام کرد: اگر بخواهیم سیب را به بازار عراق صادر کنیم، عراق سال بعد همین محموله را نخواهد خرید چرا که مصر و برخی از کشورهای دیگر در حال تسخیر بازار عراق هستند.

وی گفت: عراق واردات سیب و انگور ما را ممنوع کرده که در حال پیگیری برای رفع آن هستیم و لازم است کیفیت بسته ‌بندی محصولات را افزایش دهیم.

استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه استان در زمینه صنایع بسته‌بندی با مشکلات اساسی روبه رو است گفت: محصولات آذربایجان غربی باید با بسته ‌بندی خوب به دنیا عرضه شوند چرا که با این سیستم بسته ‌بندی در بازار داخلی هم حرفی برای گفتن نداریم.