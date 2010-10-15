"تَل عاشقان" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه 52 شعر این شاعر را دربر میگیرد که عنوان برخی از آنها عبارتند از کوپن، زنگوله، زوزه گرگ، وقت سفر، چوب خط و فال گوش.
گلابچیان در بیوگرافی ابتدای کتاب با نثری شاعرانه نوشته است: شب یکشنبه 22 خرداد سال هزار و سیصد و نوزده را درست به خاطر دارم. دارکوبی پنجره چشم مادرم را تا پرواز درد کوبید و من به دنیا آمدم. آخر کار من بافتن رویاست. از درون تاریکی میآیم از میلیونها سال نوری، میتوانم با آنتن شاخکهایم امواج را بگیرم بفرستم درون صدف و هر وقت میخواهم پوسته صدف را بگذارم در گوشم و به تمام آواز که نه، نالهها گوش کنم.
گلابچیان شاعر و داستاننویس زاده اصفهان است. وی در این مجموعه در لابهلای اشعارش گاهی نگاهی هم به محلات و آثار تاریخی زادگاهش دارد و نام مجموعه نیز از اسم یکی از محلههای تاریخی اصفهان "تل عاشقان" گرفته شده است.
در شعر "انیس" از این مجموعه میخوانیم: قرنها است/ جیرجیرک/ واژهای را/ در اندوه این درخت قرقره میکند/ در کوچههای تل عاشقان/ بی هیمه و آتش دودی در آسمان/ "انیس"/ همیشه در این اندوه میگذرد/ از بینه/ بوی حمام را در بقچه ترمه میپیچد/ کوچه در بوی بقچه سرگردان.
کتاب "تل عاشقان" با شمارگان 1100 نسخه در 96 صفحه منتشر شده است.
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