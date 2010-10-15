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۲۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۹:۵۹

"تَل عاشقان" منتشر شد

"تَل عاشقان" منتشر شد

مجموعه شعر "تل عاشقان" سروده رضا گلابچیان از سوی موسسه انتشارات نگاه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه 52 شعر این شاعر را دربر می‌گیرد که عنوان برخی از آنها عبارتند از کوپن، زنگوله، زوزه گرگ، وقت سفر، چوب خط و فال گوش.

گلابچیان در بیوگرافی ابتدای کتاب با نثری شاعرانه نوشته است: شب یکشنبه 22 خرداد سال هزار و سیصد و نوزده را درست به‌ خاطر دارم. دارکوبی پنجره چشم مادرم را تا پرواز درد کوبید و من به دنیا آمدم. آخر کار من بافتن رویاست. از درون تاریکی می‌آیم از میلیونها سال نوری، می‌توانم با آنتن شاخکهایم امواج را بگیرم بفرستم درون صدف و هر وقت می‌خواهم پوسته صدف را بگذارم در گوشم و به تمام آواز که نه، ناله‌ها گوش کنم.

گلابچیان شاعر و داستان‌نویس زاده اصفهان است. وی در این مجموعه در لابه‌لای اشعارش گاهی نگاهی هم به محلات و آثار تاریخی زادگاهش دارد و نام مجموعه نیز از اسم یکی از محله‌های تاریخی اصفهان "تل عاشقان" گرفته شده است.

در شعر "انیس" از این مجموعه می‌خوانیم: قرنها است/ جیرجیرک/ واژه‌ای را/ در اندوه این درخت قرقره می‌کند/ در کوچه‌های تل عاشقان/ بی‌ هیمه و آتش دودی در آسمان/ "انیس"/ همیشه در این اندوه می‌گذرد/ از بینه/ بوی حمام را در بقچه ترمه می‌پیچد/ کوچه در بوی بقچه سرگردان.

کتاب "تل عاشقان" با شمارگان 1100 نسخه در 96 صفحه منتشر شده است.

کد مطلب 1170515

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