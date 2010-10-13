کاهش 50 درصدی تخلفات اداری دستگاههای اجرایی

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، عبدالرضا رحمانی فضلی عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان قزوین که در استانداری برگزار شد اظهار داشت: پیشگیری از تخلف در دستگاههای دولتی به عنوان یک اصل و اولویت در فعالیتهای دیوان محاسبات جدی گرفته می شود و با برنامه طراحی شده درصددیم تفریغ بودجه به موقع به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

رحمانی فضلی اضافه کرد: بودجه سال قبل حدود سه ماه زودتر از زمان تعیین شده تقدیم مجلس شد و امسال هم این کار با جدیت دنبال خواهد شد.

رئیس دیوان محاسبات کشور حسابرسی ضمنی را از کارهای خوب انجام شده دانست و گفت: با این کار و حسابرسی سه ماهه در طول یکسال بیش از چهاربار عملکرد بودجه جاری کنترل می شود و با اعلام و تذکر انحرافات احتمالی دستگاهها به عنوان مشاور نسبت به جلوگیری از تخلفات اقدام می شود.

مدیران سرمایه و بیت المال کشور هستند

فضلی مدیران نظام اسلامی را سرمایه ای ارزشمند و بیت المال دانست و اظهار داشت: باید تلاش کنیم تا خدمات شبانه روزی مدیران کشور زیر سئوال نرود و کارهای خوبشان نادیده گرفته نشود.

رئیس دیوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: ارزیابیهای ما نشان می دهد به دلیل تنوع قوانین در کشور بیش از 75 درصد تخلف و انحراف از برنامه و قانون در دستگاههای اجرایی بدلیل بی اطلاعی و عدم تسلط مدیران به قوانین رخ می دهد و به همین دلیل با راه اندازی ستاد فنی و حقوقی و ارائه دیدگاههای کارشناسی زمینه این خدمت را فراهم کرده ایم تا مدیران مالی دستگاهها بتوانند سئوال، شبهه و اشکالات قانونی خود را در این ستاد مطرح و برطرف کنند.

وی گفت: با تشکیل کمیته های تخصصی دیگر مانند کمیته نفت، بانک، صنعت، حساب ذخیره ارزی، هدفمند کردن یارانه ها زمینه بهینه شدن فعالیت دستگاهها و کاهش تخلفات و حمایت از مدیران فراهم شده است.

رئیس دیوان محاسبات کشور یکی از اساسی ترین و بزرگترین کارهای دیوان محاسبات را نظارت همزمان عنوان و تصریح کرد: با اجرای این طرح که به صورت الکترونیکی آغاز شده است ضمن نظارت لحظه به لحظه فعالیت دستگاه اجرایی به صورت آن لاین، با دستگاه اجرایی مرتبط بوده و پاسخگوی مسائل هم خواهیم بود.

وی گفت: در شرایط فعلی ناظران هیچ مسئولیتی ندارند اما در سیستم آن لاین تمامی حسابرسان دیوان محاسبات هم جوابگوی عملکرد دستگاه خواهند بود و با این کار انقلابی بزرگ در بخش نظارت و هدایت صحیح هزینه ها و استفاده از منابع صورت خواهد گرفت.

رحمانی فضلی حسابرسی عملکردی را ازدیگر برنامه های دیوان محاسبات ذکر کرد و گفت: امروزه مشخص شده است که عوامل توسعه مانند نیروی انسانی، سرمایه، تکنولوژی دیگر به تنهایی قادر به توانمند شدن فدرت اقتصادی نمی تواند کمک کند بلکه بهره وری و استفاده مناسب از امکانات تعیین کننده است.