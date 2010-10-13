نیازهای آموزشی البرز در 10 سال آینده باید پیش بینی شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حمیدرضا حاجی بابایی عصر چهارشنبه در مراسم معارفه اولین مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز اظهار داشت: بنا به چند دلیل در این مراسم حضور یافته ام که یکی از مهمترین دلایل حضورم قرار گرفتن در جمع فرهنگیان و گفتگو با آنان است و باید بگویم من با علم به اینکه مسئولیت سنگینی در آموزش و پرورش بر دوشم خواهد بود این مسئولیت را پذیرفتم.

وی افزود: تا قبل از قبول این مسئولیت هر وزیر آموزش و پرورشی که معرفی می شد سعی در دفاع از وی داشتم تا نوبت به من نرسد و در زمان استیضاح وزرا نیز نهایت تلاش را می کردم که استیضاح رای نیاورد و معتقدم آموزش و پروش خانه بلوری است که باید از آن حفاظت کرد.

این مسئول خاطرنشان کرد: مسئولیت در وزارتخانه را در حالی قبول کردم که همه دوستانم به من گوشزد می کردند که شما در مجلس و در جایگاه هیئت رئیسه از همه سئوال می کنی حال آنکه با رفتن به این وزارتخانه خود از سوی همه مورد سئوال قرار خواهی گرفت.

وی ادامه داد: آموزش و پرورش باید از تعلیم به تربیت برسد و در این راستا باید تلاش کرد.

مجلس پشتیبان من است

حاجی بابایی تاکید کرد: مجلس پشتیبان قدرتمند من است و از این رو من نیز عاشقانه در این مسیر گام برمی دارم تا هرچه که شایسته معلمان است اتفاق بیفتد.

وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنانش گفت: در صورت تایید نهایی برنامه درس ملی و تصویب سند ملی آموزش و پرورش نظام آموزشی از مهر ماه سال آینده تغییر می کند.

این مسئول عنوان کرد: تحول بنیادین در آموزش و پرورش که مد نظر مقام معظم رهبری است باید در آموزش و پرورش کلید بخورد و این بخش باید هر سال موفقتر از سال گذشته عمل کند.

وی افزود: حدود 10 ماه و نیم از حضور بنده در این وزارتخانه می گذرد که به جرات می گویم 40 روز آن صرف تهیه سند ملی آموزش و پرورش شد تا با تبیین قانون اساسی آموزش و پرورش شاهد احقاق حقوق معلمین و تبیین جایگاه دانش آموز و معلم در کشور باشیم.

این مسئول ادامه داد: با تلاش شبانه روزی این سند تهیه و در حال حاضر روند قانونی خود را طی می کند ضمن اینکه برنامه درسی ملی با مضمون تغییر کلیه کتب مقاطع مختلف تحصیلی و محورهای آموزشی تدوین و در حال بررسی است.

مقطع پیش دانشگاهی فرزند آموزش و پرورش نبوده است

وی با بیان اینکه مقطع پیش دانشگاهی فرزند ما نبود اما ما برزگش کردیم، گفت: مقطع پیش دانشگاهی در یک برهه زمانی خاص و به دلیل مواجه شدن با سیل باقی ماندگان در پشت کنکور به نظام آموزشی تحمیل شد که البته این امر اشکال نیست اما در تدوین سند ملی آموزش و پرورش این مقطع از نظام آموزشی حذف می شود.

حاج بابایی ادامه داد: بر این اساس سیستم 6-3-3، شش سال مقطع ابتدایی و سه سال راهنمایی و دبیرستان اجرایی و مقطع پیش دانشگاهی حذف خواهد شد که امیدواریم با تسریع در سیر مراحل قانونی مهرماه سال آینده شاهد اجرای نظام آموزشی جدید باشیم.

وی تاکید کرد: سیستم جدید آموزشی ظرف 5 سال آینده به طور کامل اصلاح می شود و این کار وسیعی است که در کل کشور اجرا خواهد شد و برنامه ریزی های لازم نیز در این خصوص انجام شده است.

وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود از بررسی 40 موضوع در حوزه آموزش و پرورش خبر داد و گفت:40 موضوع در حوزه آموزش و پرورش در حال اجرا و برخی در حال پ‍‍ژوهش است که مهمترین آنها ساماندهی نیروی انسانی است.

70 هزار مدرسه بالای 100 دانش آموز در کشور وجود دارد

وی ادامه داد: در حال حاضر 70 هزار مدرسه بالای 100 دانش آموز در کشور وجود دارد که تنها 12 هزار معلم ورزش در آین مدارس مشغول به کارند در واقع حدود 85 هزار مدرسه معلم ورزش ندارند و این در حالی است که بحث ورزش ارتباط مستقیمی با بحث تزکیه دارد.

این مسئول ادامه داد: بنده اعلام کردم که باید 20 هزار معلم ورزش به آموزش و پرورش تزریق شود این موضوعی بود که بسیاری در قبال آن موضع گرفتند اما بنده به این امر اعتقاد دارم چرا که آینده نسل جوان را بی ارتباط با این موضوع نمی دانم.

وی ادامه داد: در حوزه های مختلف از جمله مشاوره به ویژه در مدارس راهنمایی به دلیل حساسیت اتین مقطع نیز با کمبود مواجهیم که باید تدابیر ویژه ای در این زمینه اتخاذ شود.

وزیر آموزش و پرورش گفت: در راستای ساماندهی نیروی انسانی 60 هزار نفر از نیرو های حق التدریسی استخدام شدند و این امر به دلیل حمایت ما از قشر فرهنگی است.

ضرورت ریشه یابی نیازهای استان تازه تاسیس البرز

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت ریشه یابی نیازهای استان تازه تاسیس البرز تاکید کرد و گفت: توقع داریم مدیر کل آموزش و پرورش این استان با نیازسنجی و مدیریت ویژه نیازهای 10 سال آینده استان را بررسی و تدابیر لازم را در این خصوص اتخاذ کند.

حاج بابایی خاطرنشان کرد: امروز مدارس ما و این استان باید با مجهز شدن به فناوری های روز و اینترنت گام های بزرگی را در راستای پیشرفت و توسعه بردارند و این مهمترین موضوعی است که نباید از آن غافل بود.

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود عنوان کرد: در سفر به استانهای مختلف اولین سئوالی که از روسا و مسئولان آموزش و پرورش داشته ام این بوده است که چه تعداد دانش آموز و مدرسه دارند و کمبودهای استان در زمینه نیروهای متخصص در کدام بخش است.